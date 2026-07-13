Hajduk mijenja način putovanja u Europu i time štedi tisuće eura

Hajduk čeka prvo gostovanje u Europskoj ligi još od dvoboja protiv Galatasaraya u Istanbulu u korona-godini 2020., kad je u Istanbulu na jednu utakmicu izgubio 2-0. Ovaj put s istim kapitalom nakon domaće utakmice dolazi na uzvrat Žilini od koje je ispao u trećem pretkolu 2009/10. uz domaći poraz 1-0 i remi 1-1 u Slovačkoj.

Sad bi mu i minimalan poraz značio napredovanje u natjecanju i dvostruki sudar s ciparskim Pafosom, prošlosezonskim sudionikom glavne faze Lige prvaka. "Bili" će na put u srijedu, i to ne čarterom, kako je to standard među klubovima, nego redovnom linijom do Beča, javlja Dalmatinski portal. I zbog toga bi na prijevozu mogli uštedjeti nekoliko tisuća eura.

Nakon što avionom Croatije Airlinesa nešto iza 8 ujutro slete u glavni grad Beča, čeka ih 260 kilometara duga vožnja do Žiline, koja se nalazi na samom sjeveru Slovačke blizu granice s Poljskom. Do tamo bi, preko Bratislave i Trnave, trebali putovati oko dva i pol sata. Žilina, inače, ima mali aerodrom s ograničenim međunarodnim letovima, a momčadi koje joj dolaze u goste uglavnom koriste aerodrome u Ostravi u Češkoj, Krakovu u Poljskoj, Bratislavu ili, kao Hajduk, onaj bečki, koji je najbolje povezan s Europom.

Utakmicu Žiline i Hajduka sudi Rumunj Horatiu Fesnic koji je bijelima sudio utakmicu HNL-a protiv Rijeke prije dvije godine u porazu 1-0 na Rujevici. Početak je u 20.30, a prijenos je isključivo na Hajduk Digital TV-u, klupskom kanalu dostupnom uz dodatnu pretplatu na MAXtv-u u Hrvatskoj i HOMEtv-u u BiH.