Hajduk mu nije dao šansu, uzeo ga Bjelica: Volio bih se vratiti na Poljud, Oršića mi je strašno žao

Svi koji redovito prate Hajduk i događanja oko Hajduka u zadnjih nekoliko godina sa zanimanjem su pratili i što se to događa s Toniom Teklićem. Mladi, nadareni veznjak bio je ocijenjen kao veliki potencijal, kao budućnost kluba, no nikako nije dolazio do prave prilike na terenu potvrditi mišljenje stručnjaka. Najprije se borio za prvu momčad, potom i za pokoju minutu, a kad bi je i dobio i iskoristio, pa čak i kad bi zabio gol, u sljedećih nekoliko utakmica ostajao bi na klupi. I onda je, u dogovoru s ljudima koji brinu o njegovoj karijeri, konkretno Frankom Bogdanom, odlučio potražiti sreću na posudbi u Varaždinu. I pronašao ju je...