Hajduk na Livajin pogon. Marko je zabio 100. gol, je li osigurao mjesto u postavi za dalje...
Drama na Poljudu! Livaja i Rebić donijeli pobjedu Hajduku, unatoč pritisku Lokomotive. Garcia povukao ključne poteze i osigurao tri boda za bijele
Nakon ranog gola Marka Livaja, a pogotovo nakon što je Ante Rebić povećao vodstvo Hajduka na 2-0 činilo se da će momčad Gonzala Garcije mirno privesti utakmicu kraju i prekinuti seriju od tri utakmice bez pobjede, seriju u kojoj su se oprostili od Kupa, možemo slobodno konstatirati i od prvenstva. Pobjedu su donijeli najiskusniji, Rebić i Livaja, svaki s po golom i asistencijom te tako vratili mir i osigurali da se prednost na drugoj poziciji na ljestvici pred Rijekom ne smanjuje... Ali da je bilo lako – nije – Lokomotiva je u 62. minuti postigla gol za 2-1 i sve do kraja držala Livaju i društvo u neizvjesnosti.