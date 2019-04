Hajduk na Poljudu lovi pobjedu nad Rijekom nakon: 7,5 godina

NAJAVA

Stanko Jurić (veznjak Hajduka): - Vidjet ćemo kako će se Rijeka postaviti, svaka momčad ima neki svoj pristup na Poljudu, većinom je to obrambeni gard. Zadnji derbi odigrali smo bez publike, što je za nas posebno teško, ali smo bili bolji cijelu utakmicu. Šteta da tu premoć nismo okrunili pobjedom, no nadamo se da ćemo to danas popraviti. Svjesni smo da navijači jako puno očekuju od nas.

Dario Župarić (stoper Rijeke): - Ja sa Rijekom na Poljudu ne gubim! Nisam do sada, a ne planiram ni danas. Zapravo, 100 posto sam siguran da nećemo izgubiti. Rijeka u Split dolazi po pobjedu. E sad... Postoji sto načina da se utakmica dobije, a srljanje sigurno nije najpametniji pristup. Mi u imamo ravnotežu u igri, a to je ključ. Nema srljanja, nema ni bunkera. Rijeka na Jadranski derbi stiže po tri boda.