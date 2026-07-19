Hajduk opet lovi Emmanuela Ekonga: lijevo krilo iz Malmöa, bivši igrač Istre, sad želi bijeg iz Švedske
Hajduk je na pragu dovođenja bivšeg reprezentativca Švedske. Otac mu je igrao za Nigeriju...
Nigerijac sa švedskom putovnicom rođen u Italiji Emmanuel Ekong (24) iz drugog pokušaja trebao bi doći u Hajduk, doznaju 24sata. Radi se o lijevokrilnom napadaču koji igra za Malmö u Švedskoj od siječnja prošle godine. Od rujna 2023. do lipnja 2024. ga je na posudbu poslao Empoli, gdje je došao sa 16 godina, u Istru 1961, ali to nije bilo u mandatu aktualnog Hajdukova trenera Gonzala Garcije. U HNL-u je u 21 utakmici zabio tri gola uz tri asistencije, jednu u remiju protiv Hajduka (1-1) u svibnju 2024.
Emmanuel Ekong trebao je na Poljud doći još prošloga ljeta, no umjesto njega u klubu su se odlučili za Bambu Sanyanga. Otišao je u Švedsku i trenutačno radi na odlasku iz kluba. Opcija je, kako doznajemo, i posudba s opcijom otkupa.
Ugovor sa Šveđanima ima do prosinca 2029., a ove je sezone u 23 utakmice zabio dva gola, a ima i 18 utakmica u Serie A, devet u Serie B, bez gola. Prošle je jeseni, pak, protiv Dinama za Malmö u Europskoj ligi odigrao 82 minute u remiju 1-1.
Ekongov je otac Prince Ikpe (47) bio nigerijski reprezentativac (devet nastupa) od 2001. do 2004., a mlađi brat Shalom Ekong (22) također je nogometaš, igra u švedskom drugoligašu GIF Sundsvallu. Emmanuel je bio švedski reprezentativac do 17, 18 i 20 godina.
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