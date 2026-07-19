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BIO U ISTRI, ALI I SERIE A

Hajduk je na pragu dovođenja bivšeg reprezentativca Švedske. Otac mu je igrao za Nigeriju...

Piše Tomislav Gabelić, Josip Tolić,
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Hajduk je na pragu dovođenja bivšeg reprezentativca Švedske. Otac mu je igrao za Nigeriju...
Pula: Utakmica izme?u NK Istra 1961 - HNK Hajduk u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
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Hajduk opet lovi Emmanuela Ekonga: lijevo krilo iz Malmöa, bivši igrač Istre, sad želi bijeg iz Švedske

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Nigerijac sa švedskom putovnicom rođen u Italiji Emmanuel Ekong (24) iz drugog pokušaja trebao bi doći u Hajduk, doznaju 24sata. Radi se o lijevokrilnom napadaču koji igra za Malmö u Švedskoj od siječnja prošle godine. Od rujna 2023. do lipnja 2024. ga je na posudbu poslao Empoli, gdje je došao sa 16 godina, u Istru 1961, ali to nije bilo u mandatu aktualnog Hajdukova trenera Gonzala Garcije. U HNL-u je u 21 utakmici zabio tri gola uz tri asistencije, jednu u remiju protiv Hajduka (1-1) u svibnju 2024.

Emmanuel Ekong trebao je na Poljud doći još prošloga ljeta, no umjesto njega u klubu su se odlučili za Bambu Sanyanga. Otišao je u Švedsku i trenutačno radi na odlasku iz kluba. Opcija je, kako doznajemo, i posudba s opcijom otkupa.

Pula: Utakmica 35. kola SuperSport HNL-a između NK Istre 1961 i NK Varaždina
Pula: Utakmica 35. kola SuperSport HNL-a između NK Istre 1961 i NK Varaždina | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ugovor sa Šveđanima ima do prosinca 2029., a ove je sezone u 23 utakmice zabio dva gola, a ima i 18 utakmica u Serie A, devet u Serie B, bez gola. Prošle je jeseni, pak, protiv Dinama za Malmö u Europskoj ligi odigrao 82 minute u remiju 1-1.

Ekongov je otac Prince Ikpe (47) bio nigerijski reprezentativac (devet nastupa) od 2001. do 2004., a mlađi brat Shalom Ekong (22) također je nogometaš, igra u švedskom drugoligašu GIF Sundsvallu. Emmanuel je bio švedski reprezentativac do 17, 18 i 20 godina.

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