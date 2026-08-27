Hajduk napokon puni džepove u Europi! Evo koliko je zaradio

Nogometaši Hajduka gostovali su u Czestochowi u uzvratnoj utakmici doigravanja za Konferencijsku ligu nakon što je prvi susret na Poljudu završio 2-2. Ni u uzvratu nije moglo bez drame, nakon 120 minuta i novih 2-2 prolazak u europsku jesen Splićanima je donio Rokas Pukštas.

Splitski klub dosad je od Uefe zaradio 525.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026/27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura. Bijeli su taj iznos dobili za prvo pretkolo, u kojem su izbacili Žilinu, za drugo, u kojem je ispao od Pafosa, za treće protiv Žalgirisa, kao i za ulazak u posljednje.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Najveći financijski dobitak donio je plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura. Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Kad se pribroje i ti dodaci, Hajduk je osigurao najmanje četiri milijuna i 387.000 eura. No procjene platforme Football Meets Data idu još i dalje, do 8,412 milijuna eura.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.