Hajduk ne staje! Stiže novi igrač

Sportski direktor Hajduka, Robert Graf, stisnuo je papučicu gasa. Naime, prema pisanju tportala, Splićani su u četvrtak dogovorili još jedno pojačanje. Riječ je o desnom beku Mathieu Acapandiéju (21), koji bi se trebao pridružiti "bijelima" kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s Nantesom.

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Prema pisanju istog izvora, Acapandie, inače reprezentivac Madagaskara, već je stigao na Hajdukove pripreme na Bledu. Tamo će vjerojatno odraditi i liječnički pregled pa potpisati ugovor s hrvatskim klubom. Inače, 21-godišnjak je cijelu karijeru proveo u Nantesu.

Prošle je sezone za prvu momčad francuskog prvoligaša odigrao šest utakmica, a ukupno u karijeri osam. Najviše je vremena proveo igrajući u 3. francuskoj ligi za Nantesovu drugu momčad, a ima i nekoliko nastupa za U-18 i U-19 reprezentacije Francuske. Ipak, odabrao je Madagaskar na seniorskoj razini.