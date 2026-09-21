Hajduk ne želi da mu više sude Erceg i Zebec?! Spremaju reakciju prema Savezu

Hajduk bi nakon poraza od Rijeke (3-0) na Rujevici mogao povući ozbiljne poteze zbog nezadovoljstva suđenjem u Jadranskom derbiju. Splićani smatraju da su oštećeni kod prva dva gola domaćina, a prema pisanju Dalmatinskog portala, pripremaju reakciju prema nadležnim tijelima Hrvatskog nogometnog saveza. Na Poljudu ozbiljno razmišljaju i o tome da zatraže izuzeće glavnog suca Matea Ercega i VAR suca Marija Zebeca.

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Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Hajduk je porazom prekinuo niz od pet uzastopnih prvenstvenih pobjeda i prepustio prvo mjesto Dinamu, no nakon utakmice u središtu pozornosti našle su se sudačke odluke. Splićanima je posebno zasmetala situacija koja je prethodila vodećem golu Rijeke u 35. minuti.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tiago Dantas morao je prethodno napustiti travnjak zbog ozljede arkade, a nakon povratka u igru odmah je oduzeo loptu Ronu Raciju na sredini terena. Portugalac je potom odigrao dupli pas s Danielom Adu-Adjeijem, izašao pred Tonija Silića i zabio za vodstvo Rijeke. Hajdukovi igrači i stručni stožer odmah su prosvjedovali smatrajući da Dantas nije smio ući na teren u tom trenutku. Nakon utakmice i sam je Portugalac priznao da razumije njihovo nezadovoljstvo.

- Moj gol je sjajan, ali možda ga protivnici neće smatrati poštenim. Pitao sam suca mogu li ući, ali on je rekao da nije prošlo dovoljno vremena. Bio sam vani samo 53 sekunde, mislim da to na kraju nije bilo pošteno, to je moje mišljenje, a vi recite što god hoćete - rekao je Dantas.

Ipak, pitanje regularnosti njegova povratka na travnjak nije potpuno razjašnjeno. Prema pravilima IFAB-a za sezonu 2026./27., igrač koji zbog ozljede mora napustiti teren nakon prekida igre mora ostati izvan njega najmanje jednu minutu od trenutka nastavka utakmice, a vratiti se može tek uz dopuštenje suca. Prema jednoj analizi televizijske snimke, Dantas je izvan terena bio već u 32.52, a vratio se oko 33.55. Ti podaci otvaraju mogućnost da je propisano vrijeme ipak isteklo, no za konačan zaključak potrebno je utvrditi točan trenutak nastavka igre i okolnosti u kojima je Portugalac dobio dopuštenje za povratak.

Hajdukovcima je zasmetala i akcija koja je prethodila drugom golu Rijeke u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Nakon što je Khalil Fayad napravio prekršaj na Toniju Fruku, domaćini su brzo izveli slobodan udarac. Fruk je proigrao Adu-Adjeija, koji je pronašao Samuelea Vignata, a Talijan je povisio na 2-0.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Splićani su u toj situaciji tražili prekršaj Fruka na Fayadu, a trener Gonzalo Garcia burno je reagirao na Ercegovu odluku. Sudac mu je pokazao crveni karton pa je nastavak utakmice morao pratiti s tribine. Vođenje momčadi uz travnjak preuzeo je njegov pomoćnik Goran Roce.

Hajdukovo nezadovoljstvo Ercegom i Zebecom ne proizlazi samo iz posljednjeg Jadranskog derbija. Na Poljudu imaju primjedbe i na njihove ranije odluke, zbog čega razmatraju zahtjev da spomenuti dvojac ubuduće ne sudi Hajdukovim utakmicama. Erceg je dosad 17 puta sudio splitskom klubu, uključujući tri najveća hrvatska derbija protiv Dinama. Hajduk je u tim susretima upisao dva poraza i remi. Tri je puta vodio i utakmice Splićana protiv Rijeke, u kojima Hajduk također ima dva poraza i jedan remi.