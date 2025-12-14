Hajduk nije bio u ovakvoj formi 17 godina. Lani bi s tim bio prvi

Nakon 17 odigranih utakmica u hrvatskom prvenstvu, Hajduk ima 34 boda. Vodeća je momčad lige, barem do utakmice Dinama protiv Slaven Belupa, a s ovakvim ritmom osvajanja bodova Splićani bi lani bili prvaci. O čemu se radi?

Naime, Hajduk osvaja točno dva boda po utakmici i ako ovako nastavi, na kraju prvenstva imat će 72 boda. Prošle sezone je Rijeka osvojila naslov sa 65 bodova, koliko je imao i Dinamo, dok su "bili" ostali na 63.

Dakako, svaka sezona je priča za sebe i još je prerano za bilo kakve kalkulacije, ali Hajduk je prošle sezone osvajao 1,75 bodova po utakmici. Ako se vratimo još unazad, Hajduk nije osvajao dva boda po utakmici još od sezone 2021/22. kada je završio sezonu sa 72 boda, sedam manje od Dinama koji je osvojio titulu.

Preko dva boda po utakmici Hajduk je u HNL-u posljednji put osvajao u sezoni 2008/09. dakle prije 17 godina! Tada su Splićani završili natjecanje sa 68 bodova u 33 kola (2,06 po utakmici) i završili drugi, iza Dinama. Tada je liga brojala 12 klubova.

Najuspješnija sezona Hajduka u povijesti jest ona šampionska 2003./04. kada su Splićani osvojili 78 bodova u 32 kola, odnosno 2,44 po utakmici, a preko dva boda po utakmici još je išao u pet sezona. Dvaput je osvajao točno dva boda po utakmici na kraju prvenstva, što je i trenutačni prosjek ove sezone.

Prije kraja prve polusezone Hajduk će još dočekati Vukovar na Poljudu 21. prosinca. Ako pobijedi, bit će na prosjeku od 2,06 osvojenih bodova po utakmici u ovoj sezoni.

Najuspješnije Hajdukove sezone u HNL-u:

1) Sezona 2003./04. - 78 bodova u 32 kola (2,44 boda po utakmici) - prvaci

2) Sezona 2002./03. - 70 bodova u 32 utakmice (2,19 po utakmici) - viceprvaci

3) Sezona 2006./07. - 72 boda u 33 utakmice (2,18 po utakmici) - viceprvaci

4) Sezona 1994./95. - 65 bodova u 30 utakmica (2,17 po utakmici) - prvaci

5) Sezona 2001./02. - 65 bodova u 30 utakmica (2,17 po utakmici) - viceprvaci

6) Sezona 2008./09. - 68 bodova u 33 utakmice (2,06 po utakmici) - viceprvaci

7) Sezona 1996./97. - 60 bodova u 30 utakmica (2 po utakmici) - viceprvaci

8) Sezona 2025./26. - 34 bodova u 17 utakmica (2 po utakmici) - ?

9) Sezona 2021./22. - 72 boda u 36 utakmica (2 po utakmici) - viceprvaci