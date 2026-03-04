Hajduku prijetilo ispadanje bez borbe. Evo čiji je poziv spasio stvar: 'Da nisam, bio bih kreten'

Bizarna situacija u Kupu. U četvrtfinalu ples kuglica spojio je Rijeku i Hajduk već u toj fazi natjecanja. Jadranski derbi uvijek nosi tenzije, a posebno posljednjih godina, kada se duž jadranske obale razvilo veliko rivalstvo.

Utakmica je zakazana za srijedu u 20 sati kao kruna dana u kojem se u Hrvatskoj igraju još dvije utakmice Kupa. Nešto više od sat vremena prije početka objavili su sastave momčadi, a u početnoj postavi "bijelih“ našao se Dario Marešić. Na prvi pogled logičan izbor trenera Gonzala Garcije. Stoper je stigao ove zime kao veliko pojačanje, a već je bio prevaga protiv Rijeke kada je u veljači, u svojem debiju, asistirao Marku Livaji za pobjednički gol.

No potom je došlo do preokreta. Nešto više od pola sata prije početka utakmice doznali smo da su Marešića povukli iz početne postave, a njegovo mjesto zauzeo je mladi Marino Skelin. Mnogi su odmah pomislili na najgore, odnosno da se zimsko pojačanje ozlijedilo nakon samo nekoliko nastupa. Ipak, situacija je bila mnogo bizarnija.

U klubu su, naime, shvatili da Marešić nema pravo nastupa za Hajduk jer je prethodno odigrao dvije utakmice za Istru u istom natjecanju. "bijeli“ su na reakciju člana povjerenstva za Kup, bivšeg povjerenika HNL-a Josipa Breznog, u posljednji trenutak uočili pogrešku i ispravili je. Da to nisu učinili i da je Marešić zaigrao makar minutu na Rujevici, utakmicu bi registrirali rezultatom 3-0 za Rijeku. Paradoksalno, parovi Kupa izvučeni su početkom prosinca prošle godine, a od tad je prošlo četiri mjeseca u kojima iz Hajduka očito nisu znali za promjenu pravilnika.

- Vidio sam, stvar je elementarnog poštenja i ozbiljnosti člana Povjerenstva da upozorim. Bio bih kreten da to nisam napravio - rekao je Brezni, pišu Sportske novosti.

Riječ je o novom pravilu koje je Hrvatski nogometni savez uveo prije početka sezone, a povod za promjenu pravilnika bila je situacija s Nikom Galešićem iz prošle sezone. Stoper je u zimskom prijelaznom roku prošle godine stigao iz Rijeke u Dinamo za tri milijuna eura. S Rijekom je u listopadu odigrao utakmicu osmine finala protiv Bednje, a potom je u proljeće nastupio za Dinamo u odgođenoj utakmici osmine finala protiv Bjelovara.

Zbog toga su u Savezu odlučili uvesti novo pravilo koje je umalo Hajduk stajalo ispadanja iz Kupa prije nego što su odigrali svih 90 minuta.