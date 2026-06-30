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OGLASIO SE KLUB

Hajduk o Livaji: 'Još ranije smo ga opominjali. Nije na transfer listi, računamo na njega i dalje'

Piše Zdravko Barišić,
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Hajduk o Livaji: 'Još ranije smo ga opominjali. Nije na transfer listi, računamo na njega i dalje'
Zagreb: Autogolom Bartola Franjića Hajduk s Dinamom izjednačio na 1:1 | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Neprimjereno se obratio sportskom direktoru, a onda i treneru. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi, objavio je Hajduk

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Hajduk je u nedjelju navečer objavio kako kapetan Marko Livaja napušta pripreme u Sloveniji i vraća se u Split zbog kršenja disciplinskog pravilnika.

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A SAD ADIO?! Livaja napušta Hajduk! Klub donio odluku, ovo je malo tko mogao očekivati VIDEO
A SAD ADIO?! Livaja napušta Hajduk! Klub donio odluku, ovo je malo tko mogao očekivati | Video: 24sata/pixsell

I to je bilo to, dok se u javnosti naveliko špekuliralo o razlozima potjerivanja i kako su mu dali slobodne ruke da pronađe novu sredinu, klub je šutio o temi koja je postala vijest broj jedan u Hrvatskoj. No, konačno, nakon dva dana, Hajduk se oglasio o svom kapetanu i u suprotnosti s glasinama koje su se pojavile u medijima, tvrde kako računaju na Livaju te da će trenirati s momčadi kad se vrate u Split. 

Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti:

Nastavno na službenu objavu Kluba te brojne informacije koje su se tijekom jučerašnjeg dana pojavile u medijskom prostoru, želimo dodatno informirati naše navijače i javnost.

Kao što je Klub već priopćio, tijekom priprema došlo je do nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba tako da je ukupno osam igrača među kojima i Marko Livaja, ignoriralo pravilo o odlasku u sobe nakon teambuildinga čiji je termin određen kako bi momčad zajedno gledala utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije . 

Predviđenu novčanu kaznu trener i sportski direktor odlučili su preinačiti u blažu, odnosno u trkački trening. Svoj trkački trening Marko Livaja je prekinuo te se neprimjereno obratio prvo sportskom direktoru, a potom i treneru. Nakon toga igrač je samovoljno napustio trening.

Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Marku Livaji je 19. lipnja izrečena usmena opomena zbog nepojavljivanja na službenom fotografiranju za novi dres, a odbio je potpisati disciplinski pravilnik za sezonu 26/27 što je dodatan razlog za izricanje mjere udaljavanja s priprema.

Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je Klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi. Njegova suspenzija odnosi se samo na period priprema te će po povratku momčadi u Split, on nastaviti trenirati s prvom momčadi. 

Sve ostale informacije koje kruže medijskim prostorom o njegovom statusu nisu istinite. 

Ističemo kako Marko Livaja nije na transfer listi i kako je on igrač na kojeg klub računa. 

Klub će s Markom razgovarati o ovoj situaciji, vjerujući da će ona biti riješena na način dostojan njega i Kluba kojem pripada, uz uvažavanje prema našem kapetanu, ali i s punom pažnjom prema interesu Kluba i poštivanju klupske hijerarhije. 

O svim daljnjim odlukama javnost će biti pravovremeno obaviještena, isključivo putem službenih klupskih kanala.

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Komentari 30
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