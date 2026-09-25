Obavijesti

Sport

Komentari 1
AJAX NA DOMAĆEM TERENU

Hajduk objavio cijene karata za europski spektakl na Poljudu: Evo kada kreće prodaja ulaznica

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk objavio cijene karata za europski spektakl na Poljudu: Evo kada kreće prodaja ulaznica
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Navijači će za zapadnu tribinu morati platiti 65 eura, a za istočnu 50 eura. Ulaznice za sjevernu i južnu tribinu stoje 30 eura. Dječje ulaznice prodaju se u pola cijene, osim južne tribine koja košta pet eura

Admiral

Pred Hajdukom je jedna od najbitnijih utakmica u novijoj povijesti, za nešto više od dva tjedna, točnije, 15. listopada čeka ih spektakl protiv Ajaxa na Poljudu. 

Splitski klub objavio je točan datum prodaja ulaznica, od utorka 29. rujna u 10 sati počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za utakmicu Konferencijske lige protiv nizozemskog Ajaxa. Susret se igra na Poljudu u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18.45 sati. 

Kao što je to bio običaj i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba, a za tribinu Sjever ulaznicu mogu kupiti isključivo aktivni članovi.

JESENSKI RASPORED Evo kad igraju Hajduk - Dinamo i kad HTV starta s prijenosima
Evo kad igraju Hajduk - Dinamo i kad HTV starta s prijenosima

Zainteresirani se mogu učlaniti putem interneta ili dolaskom u Odjel za članstvo, čime odmah stječu pravo na kupnju. Ako ostane ulaznica do dana utakmice, ostatak će biti pušten u slobodnu prodaju. 

Navijači će za zapadnu tribinu morati platiti 65 eura, a za istočnu 50 eura. Ulaznice za sjevernu i južnu tribinu stoje 30 eura. Dječje ulaznice prodaju se u pola cijene, osim južne tribine koja košta pet eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac
NEKI SU ZADIVLJUJUĆI

FOTO Pogledajte projekte novog Maksimira koji nisu prošli! Među njima i slavni Japanac

Prema trenutačnom planu, uklanjanje postojećeg Maksimira trebalo bi započeti 2027., dok se početak gradnje novog stadiona očekuje 2029. godine
FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa
NIŠTA OD TOGA

FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa

Među 88 radova na natječaju za novi Maksimir našlo se i rješenje glasovitog studija Zaha Hadid Architects, čiji je prijedlog za stadion i sportski kompleks Svetice završio izvan pobjedničkog kruga, ali je zato privukao pozornost nakon objave na društvenim mrežama. ZHA je ured iza dva kineska stadiona nominirana za izbor Stadiona godine 2026., a pogledajte kako su zamislili novi dom Dinama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026