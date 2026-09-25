Hajduk objavio cijene karata za europski spektakl na Poljudu: Evo kada kreće prodaja ulaznica

Pred Hajdukom je jedna od najbitnijih utakmica u novijoj povijesti, za nešto više od dva tjedna, točnije, 15. listopada čeka ih spektakl protiv Ajaxa na Poljudu.

Splitski klub objavio je točan datum prodaja ulaznica, od utorka 29. rujna u 10 sati počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za utakmicu Konferencijske lige protiv nizozemskog Ajaxa. Susret se igra na Poljudu u četvrtak, 15. listopada, s početkom u 18.45 sati.

Kao što je to bio običaj i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba, a za tribinu Sjever ulaznicu mogu kupiti isključivo aktivni članovi.

Zainteresirani se mogu učlaniti putem interneta ili dolaskom u Odjel za članstvo, čime odmah stječu pravo na kupnju. Ako ostane ulaznica do dana utakmice, ostatak će biti pušten u slobodnu prodaju.

Navijači će za zapadnu tribinu morati platiti 65 eura, a za istočnu 50 eura. Ulaznice za sjevernu i južnu tribinu stoje 30 eura. Dječje ulaznice prodaju se u pola cijene, osim južne tribine koja košta pet eura.