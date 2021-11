Na Poljudu su ekspresno završili potragu za novim trenerom. Tek jedan dan nakon što su se zahvalili Jensu Gustafssonu i njegovim švedskim pomoćnicima, u Hajduku su se dogovorili s Valdasom Dambrauskasom (44) koji će povesti splitski klub u nove pobjede.

Bivši trener Gorice, u kojoj je postao prvi litavski trener ikada u HNL-u, potpisao je do 2024. godine, a premijeru će imati u subotu kada na Poljud stiže Hrvatski dragovoljac.

- Drago mi je da mogu predstaviti novog trenera, ono što mi nije drago, jest razlog. Nisam to planirao, kad klub mijenja trenera usred sezone, to po mom shvaćanju nije dobro. Što je tu je, tu smo gdje jesmo. Želim se zahvaliti Gustafssonu na svemu, nema osobe u klubu kojoj nije žao što je otišao. Takva je situacija, nismo ispunili ciljeve što se tiče bodova i to je razlog zašto smo prekinuli suradnju bez obzira što smo na početku propustili cilj, tj. grupnu fazu u Europi. Nedostajao mu je rezultat, morali smo reagirati jer nije sve gotovo, Hajduk se mora boriti za trofeje, a taj zaostatak nije veliki i osjetili smo da je potrebno sad napraviti. Osmog prosinca smo mislili sve analizirati, ali znate kako je to izgledalo zadnje četiri utakmice - rekao je uvodno Lukša Jakobušić.

- Morali smo reagirati brzo i među nekoliko opcija odlučili smo se za Valdasa. Surađivali smo dobro prije, poznaje HNL, Hajduk i igrače. Iskusan je, osvajao je trofeje u svakoj državi, njegov stil nogomet odgovara Hajduku - rekao je sportski direktor Nikoličius.

Potom je riječ dobio i Dambrauskas.

- Dobra večer svima - pozdravio je okupljene na hrvatskom pa nastavio na engleskom.

- Veselim se što sam opet u Hrvatskoj, pogotovo u Splitu. Hajduk je jako poznat, ne samo na Balkanu, već i u Europi, zbog svoje povijesti, navijača. Privilegija je biti dio ovog kluba i ove obitelji. Odsad je ovo moja obitelj i nastojat ću dati sve od sebe da Hajduk ispuni svoje ciljeve.

- Uvijek nastojim pratiti bivše klubove i ligu. Hajduk je doveo neke nove igrače, neke znam otprije. Nisam nikad trenirao klub koji se nije borio za trofeje, a Hajduk je još u igri za sve trofeje. Nije bitna prošlost, samo budućnost i ne želim sada uspoređivati ovaj i prijašnji Hajduk. To je irelevantno, bitno je da procijenimo formu, igrače.

- Kada govorimo o hrvatskom nogometu, znamo što navijači žele; vidjeti i domaće igrače u ekipi. Mogu reći da svaki igrač kod mene ima priliku. U srijedu ću odraditi prvi trening i upoznati igrače. Ne želim sada davati prazna obećanje, mogu garantirati da ćemo žestoko raditi. Europa? Ovaj klub mora biti dio Europe, što je Hajduk bez Europe. To nam je glavni zadatak.

Predsjednik Jakobušić se osvrnuo na suradnju s HNS-om.

- Mogu reći da sam nazvao Brunu Marića i rekao sam mu da je uspjeh da nemam njegov broj, a njegov je neuspjeh što sam ga nabavio. Ali moj način nije takav, ali činjenica da smo vidjeli u prošlosti da klubovi napišu nešto prijeteće, a ne potpišu se oni imenom i prezimenom. Vidjeli smo da dopredsjednici HNS-a smijenjuju druge predsjednike HNS-a. Možemo i mi biti glasni, a ako se mi zaderemo, čut će se. Činjenica da nas nema tamo, ali zauzet ćemo stav jer trebamo biti u tijelima HNS-a, ali ne pod svaku cijenu,