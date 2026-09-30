Hajduk odgovorio Plenkoviću: Želimo novi moderni stadion!

Premijer Andrej Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina u srijedu su boravili u Splitu u povodu svečane sjednice Splitsko-dalmatinske županije i dana svetog Jeronima. Osvrnuli su se i na aktualnosti po pitanju stadionske infrastrukture, novog Maksimira i novog Poljuda odnosno moguće njegove obnove.

- Projekt rekonstrukcije Poljuda, prema svim dosadašnjim indikatorima i radu povjerenstva, može uz pametan i kvalitetan način osuvremeniti da bude pravi, moderni, sportski nogometni stadion, kakav očekuju navijači i kakvi su današnji standardi u velikim europskim komparativnim situacijama - rekao je Plenković.

Na premijerove izjave oglasili su iz Hajduka.

- Kao što smo u više navrata jasno komunicirali, Hajduku i njegovim navijačima jedino je prihvatljiv novi, moderni nogometni stadion. Naš je stav da rekonstrukcija koja bi se zadržala u okvirima postojećeg stadiona iz 1979. godine ne bi na adekvatan način odgovorila na zahtjeve suvremenog nogometa i dugoročne potrebe Hajduka, te bi Klub infrastrukturno zadržala u prošlosti.

Arhitektonska i povijesna vrijednost Poljuda ne može biti jedini kriterij pri odlučivanju o infrastrukturi koja treba služiti Hajduku i Splitu u desetljećima koja dolaze. Naše je polazište od početka vrlo jasno: potrebe onih koji će stadion koristiti i posjećivati moraju biti u središtu svakog budućeg rješenja.

U protivnom, Hajduk bi ostao osuđen na neizvjesnu i dugoročno neodrživu infrastrukturnu perspektivu. Na to ne možemo niti želimo pristati. Hajduk i njegovi navijači jasno su definirali svoj stav o infrastrukturnoj budućnosti Kluba. Naša je zadaća jednostavna: dosljedno i do kraja zastupati ono o čemu ovisi budućnost Kluba, poručili su s Poljuda - ističu iz Hajduka.