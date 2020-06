Hajduk odlučio: Protiv Osijeka s publikom, Rijeka bez gledatelja

Kaznu od jedne domaće utakmice bez gledatelja na tribinama Hajduk će 'odslužiti' u jadranskom derbiju protiv Rijeke, koji se igra na Poljudu 19. srpnja...

<p>Hajduk je jutros pustio u prodaju ulaznice za nedjeljni ogled s Osijekom, što sugerira kako su se odrekli žalbe na izrečenu kaznu jedne utakmice bez gledatelja na tribinama te će kaznu 'odslužiti' dva tjedna kasnije protiv Rijeke. Hajduk je odluku Disciplinskog suca Alena Klakočera zaprimio 25. lipnja i imao osam dana za žalbu, no saznajemo kako se klub neće žaliti jer su svjesni i težine prijestupa i da žalba ne bi ublažila kaznu.</p><p>Podsjetimo, Hajduk je kažnjen zbog pirotehnike i neprimjerenog skandiranja njegovih navijače tijekom susreta s Lokomotivom u Kranjčevićevoj ulici, a kako je do sada u više navrata kažnjavan, Disciplinski sudac Alen Klakočer izrekao je kaznu od 40.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja.</p><p>Odricanje od mogućnosti žalbe može se promatrati iz nekoliko kuteva, no treba ga prije svega promatrati iz kuta logike, Hajduk bi nakon sramotnih povika žalbom poslao krivu poruku kako su takvi povici prihvatljivi.</p>