Hajduk opet dobio paprenu kaznu. Torcida vrijeđala Ercega pa se sukobila sa zaštitarima

Hajduk je u 16. kolu slavio protiv Istre (2-0) i učvrstio se na prvom mjestu. Euforija je opet zahvatila Dalmaciju jer splitski klub je u nizu od pet pobjeda. Na Aldo Drosini ih je pratilo više od pet tisuća navijača koji su ih gurali do pobjede, ali problem što su opet i financijski oštetili klub. Zbog njihovog novog prijestupa, Hajduk će opet morati isplatiti poveći iznos u blagajnu HNS.

Pokretanje videa ... sažetak istra hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Hajduk opet dobio najtežu kaznu

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 16. kola. Već tradicionalno, najteže je kažnjen Hajduk, ovaj put s 11.600 eura zbog različitih prijestupa. Od korištenja pirotehničkih sredstava, diskriminacije i sukoba sa zaštitarima.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Kažnjeni i Dinamo, Osijek i Istra

- NK Hajduk se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 16. kola Istra 1961 - Hajduk gostujući navijači (Torcida) na južnoj tribini minutu prije početka utakmice zapalili jednu dimnu kutiju, u 9. i 15. minuti po jednu dimnu kutiju, u 29. i 39. minuti po jednu baklju, u 61. minuti zapalili dvije baklje i jednu bljeskalicu, od 70. do 74. minute zapalili devetnaest baklji, jednu bljeskalicu i dvije dimne kutije, od čega su tri baklje i jedna bljeskalica bačeni na teren za igru pa je tom prilikom zbog nastalog dima igra prekinuta u trajanju od tri minute, a južnom dijelu istočne tribine, gdje su također bili smješteni navijači Torcida, zapaljeno je šest baklji, a u 90. + 3 minuti jedna baklja, te jer su domaći navijači, Demoni, u 34. minuti zapalili deset baklji, od kojih je pet bačeno na prostor ispred tribine, a jedna u teren za igru dok su u 57. minuti zapalili jednu baklju koja je ubačena u teren za igru. Nadalje, neposredno nakon završetka utakmice došlo je do ulaska na teren za igru nekoliko navijača HNK Hajduk s južne tribine i navijača s južnog dijela zapadne tribine i tad su isti dobivali dresove od igrača HNK Hajduk, na što su reagirali zaštitari, nakon čega je došlo do ulaska u teren više navijača skupine Torcida te su isti započeli fizički sukob sa zaštitarima, a što su prekinuli djelatnici interventne policije svojom intervencijom ispred južne tribine stadiona, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 7.700 eura - piše u opsežnom priopćenju, a u nastavku se dodaje:

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Hajduk je kažnjen i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine Torcide u 23. minuti uzvikivali “Cigane, Cigane” igraču NK Istra 1961, Anti Ercegu, nakon njegovog naleta na vratara HNK Hajduk, Ivana Lučića, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 4.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 11.600 eura.

Nije lišo prošla ni Istra koja snosi posljedice kao organizator. Bilo je jako puno propusta.

- NK Istra 1961 se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 16. kola Istra 1961 - Hajduk gostujući navijači (Torcida) na južnoj tribini minutu prije početka utakmice zapalili jednu dimnu kutiju, u 9. i 15. minuti po jednu dimnu kutiju, u 29. i 39. minuti po jednu baklju, u 61. minuti zapalili dvije baklje i jednu bljeskalicu, od 70. do 74. minute zapalili devetnaest baklji, jednu bljeskalicu i dvije dimne kutije, od čega su tri baklje i jedna bljeskalica bačeni na teren za igru pa je tom prilikom zbog nastalog dima igra prekinuta u trajanju od tri minute, a južnom dijelu istočne tribine, gdje su također bili smješteni navijači Torcida, zapaljeno je šest baklji, a u 90. + 3 minuti jedna baklja, te jer su domaći navijači, Demoni, u 34. minuti zapalili deset baklji, od kojih je pet bačeno na prostor ispred tribine, a jedna u teren za igru dok su u 57. minuti zapalili jednu baklju koja je ubačena u teren za igru. Nadalje, neposredno nakon završetka utakmice došlo je do ulaska na teren za igru nekoliko navijača HNK Hajduk s južne tribine i navijača s južnog dijela zapadne tribine i tad su isti dobivali dresove od igrača HNK Hajduk, na što su reagirali zaštitari, nakon čega je došlo do ulaska u teren više navijača skupine Torcida te su isti započeli fizički sukob sa zaštitarima, a što su prekinuli djelatnici interventne policije svojom intervencijom ispred južne tribine stadiona, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 7.700 eura.

Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Zbog bakljade su kažnjeni Dinamo i Osijek u maksimirskom derbiju u kojem su 'modri' slavili u sudačkoj nadoknadi.

- GNK Dinamo se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 16. kola Dinamo - Osijek domaća navijačka skupina (BBB), smještena na sjevernoj tribini, u 24. minuti zapalila jedan topovski udar, u 74. minuti zapalila četiri baklje, te u 75. minuti jedanaest baklji, od kojih je jedna bačena na teren za igru, dok su gostujući navijači (Kohorta), smješteni na južnoj tribini, u 69. minuti zapalili devet baklji i jedan strob, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 2.250 eura.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- NK Osijek se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 16. kola Dinamo - Osijek gostujući navijači (Kohorta), smješteni na južnoj tribini, u 69. minuti zapalili devet baklji i jedan strob, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura.