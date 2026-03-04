Obavijesti

Hajduk opet protiv Rijeke, a Dinamo protiv niželigaša: Evo gdje gledati četvrtfinale Kupa

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk opet protiv Rijeke, a Dinamo protiv niželigaša: Evo gdje gledati četvrtfinale Kupa
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nogometna senzacija u HNK! Rijeka i Hajduk u Jadranskom derbiju, dok Dinamo očekuje lagana pobjeda protiv Kurilovca. Hoće li biti iznenađenja na travnjaku

Prva srijeda u ožujku rezervirana je za nogomet. Danas su na rasporedu čak tri utakmice Hrvatskog nogometnog kupa, a bogati program predvode Rijeka i Hajduk, koji će večeras od 20 sati odmjeriti snage u još jednom izdanju Jadranskog derbija. U ranijim terminima igraju Varaždin i Gorica (od 17 sati) te Dinamo protiv Kurilovca (18 sati).

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Hajduk - Rijeka

Pokretanje videa...

Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka 01:57
Sažetak s utakmice Hajduk-Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Bit će to četvrti ovosezonski derbi između Rijeke i Hajduka. U petom kolu su podijelili bodove (2-2), pa su Riječani "razbili" (velikih 5-0) Splićane u 14. kolu. U posljednjem okršaju, Hajduk je slavio 1-0. Utakmicu ćete moći pratiti na programu MaxSport 1 ili Hajduk Digital TV.

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na travnjak će u srijedu istrčati i nogometaši Dinama, pred kojima je, uz dužno poštovanje prema nogometašima Kurilovca, nešto jednostavniji zadatak. Veliki su favorit protiv kluba koji se natječe u 3. NL centar, odnosno četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Sve osim uvjerljive pobjede Dinama bilo bi iznenađenje, ali ne treba otpisati ni takve scenarije.

Prijenos na Maksimiru bit će moguće gledati na kanalu MaxSport 2 zato što će se ranije, od 17 sati, na MaxSportu 1 emitirati utakmica između prvoligaša Varaždina i Gorice.

