Hajduk je 2020. godinu završio u minusu 22 milijuna kuna dobrim dijelom jer su prihodi od transfera bili tri puta manji nego 2019. No ubrzo bi jedan transfer mogao itekako popuniti praznu blagajnu.

Veliki interes za talentiranog stopera Marija Vuškovića (19) nije nikakva novost, ali Hajduk se nije uspio obraniti od silnih ponuda pa prema pisanju talijanskih medija, mladi stoper ovo ljeto gotovo sigurno odlazi s Poljuda.

Renomirani talijanski novinar Nicolo Schira javlja kako je Vušković sve bliže Torinu koji se za njega raspitivao još u zimskom prijelaznom roku, ali splitski klub nije ni pomišljao na njegovu prodaju. No, ovaj put je ponuda očito takve prirode da ju nemoguće odbiti. Preostali su još posljednji detalji, navodi Schira.

Podsjetimo, prije nekoliko tjedana Celtic je nudio pet milijuna eura za Marija, ali Splićani su to odbili. Nije poznato koliko Torino nudi, ali logično je za vjerovati da je ta ponuda puno veća od one koju je poslao Celtic. A to znači da će Hajduk jako puno zaraditi na svome dijamantu.

Iako mu je tek 19 godina dobiva odličnu minutažu kod trenera Paola Tramezzanija. Vušković je ove sezone postao neizostavan član prve postave i lider obrane. Ove sezone je u HNL-u odigrao 26 utakmica, a većinu ih je provodio svih 90 minuta na travnjaku. Pa je hrvatskom reprezentativcu do 21 godine cijena po Transfermarktu sada 3 milijuna eura iako realno vrijedi i više. Oduševio je i na Euru U-21 krajem ožujka kada je predvodio obranu 'mini vatrenih' na putu do četvrtfinala Eura, a uz to je bio najmlađi hrvatski igrač.

Ovo mu je tek prva prava seniorska sezona s Hajdukom i već sada je njegova kvaliteta došla do izražaja, ali teško je vjerovati da ga splitski klub može zadržati. Vušković je sjajan duel igrač, odličan u skoku, a ono što ga posebno krasi je fantastična tehnika i to što je jak na lopti. A takvog mladog stopera je u današnje vrijeme jako teško pronaći i takve igrače Talijani posebno cijene.

Osim Torina, za njega su, prema pisanju talijanskih medija, zainteresirani i Udinese, Verona, Napoli, a navodno je Hajduk prije nekoliko tjedana odbio Celticovu ponudu tešku pet milijuna eura.

Vušković je u Hajduk stigao kao 15-godišnjak iz RNK Split gdje je bio kapetan pionira. Njegov pradjed Marko, djed Mario i otac Daniel igrali su u Hajduku, a svi su igrali na poziciji stopera.

- Hajduk mi je usađen u srce i to će tako biti do kraja života. Mi smo inficirani i od toga se nikad ne može pobjeći - rekao je Mario jednom prilikom.