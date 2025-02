Hajduk otišao u Pulu, Gattuso u Splitu ostavio igrača od milijun eura. Nije riječ o ozljedi...

Mihael Žaper (26) je prije godinu dana u suzama napustio travnjak stadiona u Kranjčevićevoj. Ozlijedio je prednji križni ligament na utakmici protiv Rudeša, a to je značilo kako je otpao do kraja sezone.

Pokretanje videa... 02:36 Split: Besplatni obilazak stadiona za sve posjetitelje povodom 114. rođendana Hajduka | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Hajduk se nadao kako će biti spreman za ovu sezonu, očekivao se njegov povratak tijekom jeseni, ali oporavak se odužio. Veznjak se priključio treninzima u studenome, ali bilo je jasno kako će mu trebati neko vrijeme da uhvati ritam.

Prošla su tri mjeseca od tada, ali Žaper je još bez minute u HNL-u. Prošao je pripreme u Španjolskoj, Gennaro Gattuso mu je dozirao minutažu na prijateljskim utakmicama, ali očekivalo se kako će ga u nastavku sezone polako uvoditi u ritam. No, posljedice se očito osjete nakon dugog izbivanja pa je trener Hajduka procijenio kako još nije spreman za najveće napore i da bi moglo biti kobno forsirati ga.

Zagreb: Rudeš i Hajduk sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na utakmici protiv Slavena bio je na klupi, a onda je zbog problema s aduktorom preskočio Varaždin i Lokomotivu. Vratio se u kadar, no neće ga biti na utakmici protiv Istre koja se igra u subotu u 22. kolu HNL-a. Gattuso ga je odlučio ostaviti u Splitu.

- U životu nisam bio toliko van terena pa kad dođeš na tribinu dosta je onako stresno gledati utakmice, a ne možete pomoći svojim suigračima. To je nekako nešto što me najviše boli i smeta, ali jednostavno treba ići dan po dan i neka se ova ozljeda završi. Nadam se kad prođem pripreme mogu kazati da je ozljeda iza mene i vjerujem da ću to uspjeti - rekao je on prije nekoliko mjeseci.

Žaper je u ljeto 2023. godine, nakon dugih pregovora s Osijekom, došao u Hajduk za milijun eura. Vrlo brzo je postao nezamjenjiv u prvom sastavu, kao zadnji vezni i filter između obrane i ostatka momčadi. Upravo je to tip igrača koji trenutno najviše fali Gattusu. Splićani su s njim briljirali u prvenstvu i na koncu prezimili na prvom mjestu, unio je sigurnost i stabilnost u vezni red, ali znakovito ili ne, sve se raspalo nakon njegove ozljede.

Hajduk na Poljudu pobijedio Goricu 3:0 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon dugog oporavka, pokušat će se nametnuti Gattusu i pomoći Hajduku u borbi za naslov prvaka. U kojoj mu je prošle godine kronično falio.