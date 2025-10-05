Obavijesti

PRVI KRUG PRVENSTVA

Hajduk pod Garcijom stvara više šansi nego kod Gattusa, ali i manje zabija! Evo usporedbe

Piše Petar Božičević,
Hajduk pod Garcijom stvara više šansi nego kod Gattusa, ali i manje zabija! Evo usporedbe
4
Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zanimljivo je i da Hajduk predvodi ligu po uspješnim driblinzima po utakmici (9,6). To dokazuje da individualne kvalitete ne manjka u kadru

StartFragment Hajduk je u 9. kolu prvenstva minimalno pobijedio Vukovar 1991 0-1 i tako s 19 bodova kompletirao prvi krug prvenstva. Igra Splićana nije bila briljantna, ali dobro je vrijeme za napraviti presjek Hajdukovih nastupa i usporediti ih s prošlom sezonom.

Prošle su sezone nakon devet kola "bili" imali 21 bod i nisu imali poraz pod vodstvom Gennara Gattusa, ali druga je statistika zanimljiva i indikativna.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, Hajduk pod vodstvom Gonzala Garcije ima značajno veći posjed lopte (59,9 posto naspram 53,7 posto), više puca (15,4 - 12,9) i stvara više velikih prilika (2 - 1,89) nego Gattusov Hajduk. S druge strane, splitski je sastav pod Talijanom lani u prvih devet kola primao 0,56 golova po utakmici, dok ove sezone prima 0,78.

Foto: Sofascore za 24sata

Dakako, devet utakmica nije velik uzorak i još treba pričekati na veće zaključke. Ono što može zabrinjavati Garciju jest samo 14 zabijenih golova u devet utakmica, a Hajduk je stvorio samo 18 velikih prilika, po čemu je tek četvrta momčad lige. Čak šest puta su igrači Hajduka pogađali prečku i u tom je segmentu samo prvak Hrvatske ispred (7), a po posjedu lopte je Hajduk prvi u ligi (u trenutku pisanja teksta) s prosjekom od 59,9 posto.

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Puno driblinga 

Zanimljivo je i da Hajduk predvodi ligu po uspješnim driblinzima po utakmici (9,6). To dokazuje da individualne kvalitete ne manjka u kadru. Nije to ništa iznenađujuće, Splićanima u vidu Livaje, Rebića, Pajazitija, Šege, Pukštasa, Guillamona svakako ne manjka pojedinačne kvalitete u kadru. 

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Promjenom trenera Hajduk se odlučio za drugačiji nogomet baziran više na kontroli i posjedu lopte, ali naravno da i Garciji treba vremena da implementira svoje ideje. Hajduk je u nekim utakmicama izgledao jako dobro, u nekima i ne toliko, ali nakon prvog kruga prvenstva nekakvi obrisi igre i ideje ipak se naziru. Koliko će biti uspješno, ostaje za vidjeti...

Slijedi reprezentativna stanka, a nakon nje će Hajduk odraditi četiri uzastopna gostovanja; kod Istre, Gorice i Slaven Belupa u prvenstvu te Cibalije u Kupu.

EndFragment

