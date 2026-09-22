Hajduk poslao dopis HNS-u: Ne žele da ovo dvoje sudaca sudi

Iako se prvi ovosezonski Jadranski derbi igrao prije dva dana na Rujevici, reakcije na utakmicu još uvijek se ne stišavaju. Riječani su slavili 3-0, ali gosti iz Splita odlučili su službeno reagirati prema Hrvatskog nogometnom savezu i tražiti izuzeće dvojice sudaca, Matea Ercega i Marija Zebeca.

Prema pisanju Dalmatinskog portala, Hajduk traži da dvojica spomenutih sudaca više ne sude Hajdukove utakmice sve do kraja sezone. Dopis je poslan predsjedniku Saveza Marijanu Kustiću te šefu sudačke organizacije Bertrandu Layecu.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, glavni sudac utakmice na Rujevici bio je Erceg dok je Zebec sjedio u VAR sobi. Splićani su nezadovoljni njihovim odlukama u nekoliko bitnih utakmica 'bijelih'.

Najviše reakcija izazvala je situacija iz 35. minute kada je Tiago Dantas pušten u igru, u relativnoj blizini Ronu Raciju, što je uslijedilo oduzimanjem lopte i kasnijim postizanjem pogotka. U međuvremenu se oglasila i Sudačka komisija HNS-a.