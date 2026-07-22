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VIDEO: JAVIO SE I DEČKO

Hajduk predstavio Anu Mariju Marković kao zvijezdu Netflixa: 'Livaja sad pada u drugi plan...'

Piše Josip Tolić,
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Hajduk predstavio Anu Mariju Marković kao zvijezdu Netflixa: 'Livaja sad pada u drugi plan...'
Foto: HNK Hajduk
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Hajduk je zaintrigirao navijače potpisom Ane Marije Marković, zvijezdu s 2,7 milijuna pratitelja, slave transfer kao pravi marketinški bombon

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Hajduk je u utorak objavio najzvučniji transfer u povijesti ženskog nogometa u Hrvatskoj jer je iz američkog Brooklyna doveo hrvatsku nogometnu reprezentativku Anu Mariju Marković (26), jednu od najpopularnijih svjetskih nogometašica s 2,7 milijuna pratitelja. Videozapis njena predstavljanja započinje u stilu najave za originalnu Netflixovu produkciju. Prvo prikazuju Anu Mariju kako se priprema za intervju, a na pitanje je li spremna, s osmijehom odgovara:

​- Za intervju nisam. Al' za Hajduk jesam!

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Nakon što je snimanje "intervjua" završeno, ona nestrpljivo skida mikrofon i pita: "Mogu sad ići igrat?". Objava, koju su geotagirali kao "New Arrival", popratili su kratkim opisom: "A za #Hajduk jesam!", uz inicijale igračice koja će nositi dres s brojem 23 i odmah se priključiti ekipi Damira Matulovića.

"Idemoooo", javio se na Instagramu dečko Tomas Ribeiro (27), portugalski nogometaš koji je trenutačno bez kluba.

"Sad će i na ženskim utakmicama bit po 20 tisuća", piše jedan navijač.

"Livaja pada u drugi plan."

"Napokon će Hajduk bit gledljiv na terenu."

"Vrijedi li pretplata i za ženske utakmice?"

"Kad već nemamo titule, barem imamo marketing. Tu smo nenadmašni u Hrvatskoj i šire! Bravo za ovaj transfer."

Foto: ŽNK Hajduk

"Jel može ikako igrati u četvrtak umjesto Bambe? Hvala."

"Puno bolji transferi nego kod muških, još jednom bravo. Vidi se da udruga još nije umišala prste kod njih."

"Porast će gledanost, ŽNK na Poljud."

"Vidit ćeš sad prodaje dresova XS i S, ništa Marko u vodu pada."

"Ribeira sad potpišite odmah. Doći će vam za mali novac i bit će zadovoljan."

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