Tko je Ana Maria Marković? Nova hajdučica je snimala s Ronaldom i zaludjela milijune

Ana Maria Marković jedna je od najljepših nogometašica na svijetu koja je postala igračica Hajduka. Ženska ekipa iz Splita prošle godine bila je i prvak Hrvatske
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Najpoznatija hrvatska nogometašica Ana Maria Marković (26), koju na Instagramu prati gotovo tri milijuna ljudi i koju mnogi ljubitelji nogometa smatraju jednom od najljepših nogometašica na svijetu, stiže u Hajduk
| Foto: Instagram
Najpoznatija hrvatska nogometašica Ana Maria Marković (26), koju na Instagramu prati gotovo tri milijuna ljudi i koju mnogi ljubitelji nogometa smatraju jednom od najljepših nogometašica na svijetu, stiže u Hajduk |
Foto: Instagram
Najpoznatija hrvatska nogometašica Ana Maria Marković (26), koju na Instagramu prati gotovo tri milijuna ljudi i koju mnogi ljubitelji nogometa smatraju jednom od najljepših nogometašica na svijetu, stiže u Hajduk
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nogometašice Hajduka osvojile su naslov prvakinja Hrvatske, a uoči važnih europskih izazova žele se pojačati igračicom koja ima veliko iskustvo iz nekoliko europskih liga. Važnu ulogu svakako ima i vojska pratitelja koja je prati na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Marković je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskoga ženskog nogometa.
| Foto: Instagram
Jedna od najljepših nogometašica na svijetu pratiteljima je nedavno obznanila kako ljetuje na Ibizi.
| Foto: Instagram
Ondje je uživala u društvu nogometaša Cultural Leonese i dugogodišnjeg dečka Tomasa Ribeira.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon turbulentnih epizoda u portugalskoj Bragi i Damaienseu, Ana Maria je u kolovozu 2025. godine potpisala za Brooklyn FC, novi klub u elitnoj američkoj USL Super League.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, prilagodba nije prošla bez poteškoća. Početkom travnja 2026. godine, Ana je doživjela neugodnu ozljedu na treningu kada joj je u sudaru slomljen nos.
| Foto: Instagram
Ironično, u duelu je sudjelovala upravo njezina sestra Kristina, a bolno iskustvo zahtijevalo je i medicinski zahvat.
| Foto: Instagram
Unatoč tome, brzo je najavila povratak na teren, makar i s zaštitnom maskom, pokazavši borbeni duh koji ju je i doveo do profesionalne razine.
| Foto: Instagram
Paralelno s nogometnom karijerom, Marković uspješno gradi i onu poslovnu.
| Foto: Instagram
Suvlasnica je švicarskog brenda veganskih proteinskih napitaka Reloadz.
| Foto: Instagram
- Sport je oduvijek bio moja strast. Provela sam 10 godina kao gimnastičarka prije nego što sam otkrila nogomet preko svoje mlađe sestre.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U jednom je trenutku otvoreno rekla da je ponekad teško nositi se sa svime što nogomet donosi, iako ga iskreno voli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Lijepo je kad te ljudi pohvale, ali ja bih radije da me pamte po golovima nego po izgledu, rekla je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Redovita je hrvatska reprezentativka i za A selekciju nastupila je 25 puta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prvijenac za Hrvatsku zabila je 2023. protiv Moldavije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nogometom se počela baviti zbog mlađe sestre Kristine s 14 godina s kojom je igrala u Brookylnu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena je u Zürichu, gdje je i maturirala.
| Foto: Instagram
Majka joj je podrijetlom iz Splita, a otac iz Bosne i Hercegovine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Godine 2024. snimila je reklamu s Cristianom Romnaldom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije tri godine teško se ozlijedila na utakmici protiv bivšeg kluba Zuricha.
| Foto: Instagram
Ozlijedila je prednje križne ligamente i meniskus što ju je udaljilo s nogometnih terena desetak mjeseci.
| Foto: Instagram
U privatnom životu bila je iskrena i kada stvari nisu bile lake.
| Foto: Instagram
Veza s portugalskim nogometašem Tomásom Ribeirom bila je pod pritiskom zbog udaljenosti i promjena klubova, a Ana Marija je priznala da su je takvi trenuci emocionalno iscrpljivali.
| Foto: Instagram
- Posvećena sam rušenju barijera i davanju ženskom nogometu priznanja koje zaslužuje diljem svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Život u New Yorku dao joj je novu platformu, gdje s pratiteljima dijeli trenutke s treninga, utakmica, ali i istraživanja jedne od najvećih svjetskih metropola.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Balansiranje između sportskih obveza, poduzetništva i statusa medijske zvijezde postao je njezina svakodnevica u američkoj metropoli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram