Hajduk opet šokiran u 95. minuti! Rakow je na Poljudu izvukao 2-2, a bijeli i dalje tonu u nevjerojatnu seriju kasnih golova i pehova
Hajduk prima u nadoknadi kad god i kako god! Pogledajte što je sve prosuo samo ove sezone
Hajduk nije uspio s prednošću otići na uzvrat play-offa Konferencijske lige, još je jednom na nevjerojatan način prosuo prednost. Rakow je pred 25.000 ljudi na Poljudu, s igračem više od 55. minute, u 95. minuti zabio gol za konačnih 2-2. Ako netko misli da je slučajnost da su bijeli primili gol baš u sudačkoj nadoknadi, vara se. Samo od početka sezone, u deset utakmica, ovo im je već četvrti koji primaju u dodatnom vremenu, i ni u jednom od njih nisu pobijedili.
POGLEDAJTE GALERIJU: 'U Splitu je program, a Hajduk je droga'
Prvi je, doduše, bio ne toliko bolan jer je stigao na gostovanju kod Žiline, nakon pobjede 2-0 u prvoj utakmici u Splitu. Dario Melnjak je u 91. minuti loptu nakon obrane Tonija Silića poslao u svoj gol za 2-1. Slovaci su u preostalom vremenu tražili produžetke, imali još jednu veliku šansu za izjednačenje, ali se hrvatski doprvak provukao.
POGLEDAJTE VIDEO:
Novo europsko gostovanje donijelo je i novi kasni gol u mreži Hajduka. Pafos je u 91. zabio za produžetke, David Goldar je nakon centaršuta s desne strane pogodio glavom. U novih 30 minuta momčad Gonzala Garcije primila je još dva gola (4-0) i oprostila se od kvalifikacija Europske lige.
Pa ipak, samo tri dana poslije, na još jednom gostovanju opet drama na kraju i opet prolazi loše za Hajduk. Marko Livaja u Varaždinu je pucao penal za 2-2 u 90. minuti, Tonijev brat Josip Silić ga je pročitao i Hajduk je izgubio.
Kasni golovi u Hajdukovu golu s gostovanja su se potom preselili na Poljud. Igrala se 95. minuta kad je Istra očajnički tražila gol, šest braniča nikako se nije mogla obraniti od tri igrača Istre i Dukan Ahmeti je na dodavanje Hamze Jaganjca postavio konačnih 2-2.
Bilo je to svega 11 dana prije utakmice s Rakowom. I ponovno 95. minuta, ponovno akcija po istoj strani i brojčano nadmoćniji hajdukovci u šesnaestercu. Mohamed Lamine Diaby provukao je loptu kroz noge Dariju Melnjaku, a onda pri šutu i Ronu Raciju, a lopta se od Tonija Silića odbija u gol.
Hoće li silnim pehovima konačno doći kraj? Krajnje je vrijeme da Garcia prodrma momčad ili bi mu uzvrat protiv Rakowa mogla biti zadnja utakmica kao trenera Hajduka.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+