Hajduk prima u nadoknadi kad god i kako god! Pogledajte što je sve prosuo samo ove sezone

Hajduk nije uspio s prednošću otići na uzvrat play-offa Konferencijske lige, još je jednom na nevjerojatan način prosuo prednost. Rakow je pred 25.000 ljudi na Poljudu, s igračem više od 55. minute, u 95. minuti zabio gol za konačnih 2-2. Ako netko misli da je slučajnost da su bijeli primili gol baš u sudačkoj nadoknadi, vara se. Samo od početka sezone, u deset utakmica, ovo im je već četvrti koji primaju u dodatnom vremenu, i ni u jednom od njih nisu pobijedili.

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Prvi je, doduše, bio ne toliko bolan jer je stigao na gostovanju kod Žiline, nakon pobjede 2-0 u prvoj utakmici u Splitu. Dario Melnjak je u 91. minuti loptu nakon obrane Tonija Silića poslao u svoj gol za 2-1. Slovaci su u preostalom vremenu tražili produžetke, imali još jednu veliku šansu za izjednačenje, ali se hrvatski doprvak provukao.

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Novo europsko gostovanje donijelo je i novi kasni gol u mreži Hajduka. Pafos je u 91. zabio za produžetke, David Goldar je nakon centaršuta s desne strane pogodio glavom. U novih 30 minuta momčad Gonzala Garcije primila je još dva gola (4-0) i oprostila se od kvalifikacija Europske lige.

Pa ipak, samo tri dana poslije, na još jednom gostovanju opet drama na kraju i opet prolazi loše za Hajduk. Marko Livaja u Varaždinu je pucao penal za 2-2 u 90. minuti, Tonijev brat Josip Silić ga je pročitao i Hajduk je izgubio.

Kasni golovi u Hajdukovu golu s gostovanja su se potom preselili na Poljud. Igrala se 95. minuta kad je Istra očajnički tražila gol, šest braniča nikako se nije mogla obraniti od tri igrača Istre i Dukan Ahmeti je na dodavanje Hamze Jaganjca postavio konačnih 2-2.

Bilo je to svega 11 dana prije utakmice s Rakowom. I ponovno 95. minuta, ponovno akcija po istoj strani i brojčano nadmoćniji hajdukovci u šesnaestercu. Mohamed Lamine Diaby provukao je loptu kroz noge Dariju Melnjaku, a onda pri šutu i Ronu Raciju, a lopta se od Tonija Silića odbija u gol.

Hoće li silnim pehovima konačno doći kraj? Krajnje je vrijeme da Garcia prodrma momčad ili bi mu uzvrat protiv Rakowa mogla biti zadnja utakmica kao trenera Hajduka.