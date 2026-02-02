Hajduk prodao dragulja u Italiju

Hrvatski nogometni klub Hajduk i službeno je potvrdio odlazak jednog od svojih najperspektivnijih mladih igrača. Stoper Branimir Mlačić (18), produkt Hajdukove akademije i mladi hrvatski reprezentativac, karijeru nastavlja u talijanskoj Serie A, u redovima Udinesea. Klub se od svog dragulja oprostio emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Nakon višemjesečnih glasina o interesu talijanskih klubova, Hajduk se oproos U kratkoj, ali srdačnoj poruci, Hajduk se zahvalio svom sada već bivšem igraču, na čijem bi odlasku trebao zaraditi 4,5 milijuna eura odštete u ratama.

Ovaj transfer nije iznenađenje za poznavatelje prilika u domaćem nogometu. Hajdukova objava tako je stigla kao službena potvrda onoga o čemu se među navijačima šuškalo tjednima. Mlačić je smatran jednim od najvećih talenata u klubu, a njegovo ime povezivalo se i s drugim talijanskim velikanima, uključujući Inter.

Istra pobijedila Hajduk 2:1 na Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zanimljivo je da je Mlačić prije samo nekoliko mjeseci, u studenom 2025. godine, potpisao novi ugovor s Hajdukom koji ga je vezao do 2029. godine. Takav potez kluba bio je jasan znak namjere da se na njegovu transferu u budućnosti ostvari značajna financijska dobit, što se ovim prelaskom u Udinese i ostvarilo.

Odlazak mladog stopera predstavlja sportski gubitak za "bile", no ujedno je i velika prilika za samog igrača. Serie A je jedna od najjačih liga na svijetu i bit će pravi test za Mlačićev talent. Udinese je poznat kao klub koji pruža priliku mladim igračima, što bi moglo biti ključno za daljnji razvoj njegove karijere.