'Hajduk s Čolinom i Dolčekom ima najbolje bekove u državi...'

Hajduk i AS Monaco realizirali su transfer lijevog bočnog igrača Davida Čolinu (18) koji je od danas postao igrač splitskih "bilih" do ljeta 2023. godine.

Foto: hajduk.hr

- Dolaskom Davida i prethodno Ivana Dolčeka dugoročno smo riješili pitanje lijevog bočnog. Čolina je jedan od najtalentiranijih igrača na toj poziciji u Hrvatskoj i igrač je kojeg trener jako dobro poznaje. S njim imamo dugoročne planove, mlade je i trebat će mu malo vremena da se privikne, ali nemamo potrebe žuriti - rekli su iz Uprave.

- Radi se o igraču koji je 2000. godište i u ovom trenutku možemo reći da smo u odnosu na druge klubove u Hrvatskoj najbolje pokriveni na toj poziciji. Zadovoljni smo što smo priveli kraju ovu operaciju koja je bila dugotrajna, nije bilo lako sve ispregovarati s Monacom, ali od početka smo željeli Dolčeka i njega te zaista možemo biti jako zadovoljni što smo ih doveli. Obojica su prepoznala Hajdukov projekt i sredinu u kojoj će se kvalitetno razvijati - kazao je Hajdukov sportski direktor Saša Bjelanović.

Foto: hajduk.hr

Čolina je karijeru započeo u redovima Hrvatskog Dragovoljca, nakon kojega od 2009. do 2018. godine nastupa za mlađe kategorije Dinama, a prošle godine prešao je u redove Association Sportive Monaco Football Club. Uz to, ovaj se mladi igrač okušao i u mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije, do onoga U-19, budući da mu je tek 18 godina.