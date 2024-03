Hajduk s novim kapetanom i novim čuvarom na Petkoviću?

Odmah nakon poraza od Lokomotive trener Hajduka Mislav Karoglan kazao je kako njegovoj momčadi za sigurno osvajanje naslova prvaka trebaju sve pobjede u preostalih devet kola. Počevši od današnjeg derbija s Dinamom, pred kojim je jednako tako imperativ pobjede. Onaj tko danas osvoji sva tri boda ostaje u utrci za naslov, onaj tko izgubi vjerojatno ispada iz utrke, a remi odgovara Rijeci koja je uoči početka zadnjeg, četvrtog prvenstvenog kruga, vodeća na prvenstvenoj ljestvici s 59 bodova. Hajduk je drugi s 55, dok Dinamo ima 54 i utakmicu manje.

Stanje na prvenstvenoj ljestvici sugerira da bi danas na Poljudu trebali gledati otvoreni, napadački nogomet, iako ni jedan ni drugi trener ne gaje takav stil igre.

- Nama igraju samo tri boda, ali će se itekako gubiti bodovi do kraja sezone i danas se ništa drastično neće dogoditi. Derbiji su u pravilu tvrdi, ali ovaj put je kontekst nešto drugačiji jer i mi i Dinamo imamo imperativ osvajanja tri boda, možda oni i veći nego mi, i u tom smislu očekujem i nešto drugačiji derbi od dosadašnjih – kazao je Karoglan, koji na zadnjoj press konferenciji nije želio otkrivati informacije o sastavu svoje momčadi.

Ni o mogućnosti da se na gol vrati kapetan Lovre Kalinić, ni u kakvom su stanju Filip Uremović i Josip Brekalo, niti o tome hoće li Niku Sigura koristiti u veznom redu ili pak na desnom boku... Predvidjeti s kojom će postavom Karoglan danas krenuti u derbi ravno je zgoditku na lutriji, a dilema je nekoliko, u prvom redu u obrambenom dijelu momčadi.

Golman Lučić već neko vrijeme nije u formi, u Osijeku i protiv Lokomotive bio je izravni krivac za golove a ima i određenih zdravstvenih problema, tako da je vjerojatan povratak na gol kapetana Lovre Kalinića, koji je branio i u prijateljskom ogledu u Mostaru.

Mikanovića nema u konkurenciji zbog kartona a Moufi zbog ozljede nije nastupio već mjesec i pol dana, tako da je pitanje i tko će na desni bok. Silom prilika mogao bi se vratiti Niko Sigur, no izvjesnije je da će to ipak biti Moufi. Šarlija bi trebao biti standardan na mjestu stopera a za drugo mjesto konkuriraju iskusni Erceg i mladi i sve bolji Prpić, koji bi mogao startati. Na lijevom boku je dilema Diallo, koji je opet bio na okupljanju reprezentacije, ili Hrgović, s tim da je teško očekivati da će Karoglan startati s dvojicom dojučerašnjih juniora u derbi. Stoga ispred Kalinića očekujemo zadnju liniju u sastavu Moufi, Šarlija, Prpić i Diallo.

Vezni red bi trebao biti u standardnom sastavu Pukštas, Sigur i Krovinović, a kandidati za popunjavanje mjesta i ulazak s klupe su Kleinheisler, koji je od dolaska na Poljud sam u prvom susretu s Rijekom startao, u svih preostalih sedam utakmica je ili ušao s klupe ili uopće nije igrao i Kalik, koji je uglavnom počinjao utakmice, ali je u pravilu i među prvima izlazio iz igre.

Hajduku treba pobjeda, za pobjedu im trebaju golovi, a za golove napadački nogomet. Sahiti, Livaja i Brekalo djeluju kao idealna postava za taj zadatak, s tim da Dajaku i Nikola Kalinić s pravom računaju na minutažu ako se stvari ne budu razvijale onako kako se očekuje.

Momčad Hajduka je u tjednu koji je prethodio derbiju otputovala na team – building u Prag, gdje su učvrstili zajedništvo i pronašli dodatnu snagu za ono što ih čeka u naredna dva tjedna, a to su dva derbija s Dinamom, odmah potom i gostovanje u Rijeci te domaći ogled s Osijekom. No bez obzira na paket od četiri utakmice, najvažnija su ova prva dva ogleda s Dinamom, u kojima se ne može osvojiti dupla kruna, ali se može izgubiti. Dva su derbija velikog uloga, pred rasprodanim stadionom i vjerujemo fantastičnom atmosferom.

- Pune tribine su ono što te nosi, nama su naši navijači potpora, nikako opterećenje – kazao je Karoglan i najavio hrabru utakmicu svoje momčadi:

- Vodio sam 30 utakmica na klupi Hajduka i izgubio dvije, po meni dvije previše. Ovo je posao za hrabre i one koji to mogu, ja se nadam da ću i nakon derbija ostati na ta dva poraza. Ništa nije bolje od velikih utakmica, za to se živi, ništa se ne može mjeriti s tim i ja sam uvjeren da će moja momčad znati odgovoriti zadatku koji stoji pred njima te da će podrška biti kao i uvijek fantastična i bezuvjetna – kazao je Karoglan.