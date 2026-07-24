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Hajduk saznao kaznu za prekid u Žilini. Evo koliko će platiti...

Piše Tomislav Gabelić, Jakov Drobnjak,
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Hajduk saznao kaznu za prekid u Žilini. Evo koliko će platiti...
Foto: HNK Hajduk
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Hajduk prošao s kaznom od 24.000 eura nakon prekida u Žilini, ali bez zabrane navijačima! 'Bili' će i dalje imati podršku na Cipru

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Hajduk je doznao kaznu za prekid u utakmici prvog pretkola Europske lige na gostovanju kod Žiline. U tom susretu je Hajduk izgubio 2-1, ali je zbog pobjede 2-0 na Poljudu prošao dalje. Incidenata u gradu nije bilo i relativno je sve prošlo kako treba, ali je s gostujuće tribine doletjelo nekoliko čaša i stolaca.

Foto: HNK Hajduk

Uefa je obznanila kako će splitski klub biti kažnjen s 24.000 eura, ali neće biti ograničenja za navijače na sljedećem gostovanju. Tako će Hajduk imati podršku na Cipru. Podsjetimo, Hajduk je pod uvjetnom kaznom zbog sličnih situacija s gostovanja kod Ružomberoka i na Farskim otocima i postojala je šansa da se zabrani dolazak navijača "bilih".

Ipak, Uefa nije odlučila "aktivirati" uvjetnu kaznu zato što nije bilo velikih problema ni na utakmici ni u gradu, nije bilo ni bakljade pa će tako splitski klub morati samo platiti kaznu. U Žilini je bilo oko 1500 navijača Hajduka, a tijekom drugog poluvremena uletjele su čaše i sjedalice u teren pa je sudac prekinuo igru. Zbog tog prekida, delegat je incident morao prijaviti Uefi. Ipak, krovna europska organizacija progledala je kroz prste te dodatnih sankcija, osim globe, neće biti.

Što se tiče uvjetne kazne, ona je i dalje na snazi te bi trebala isteći u kolovozu ove godine. 

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