Hajduk saznao tko sudi uzvrat protiv Pafosa, Dinamo ga zna

Nogometaši Hajduka u četvrtak 30. srpnja očekuje uzvratna utakmica na Cipru protiv Pafosa gdje dolaze s prednošću od 2-0 nakon pobjede na Poljudu.

Pet dana uoči uzvratnog susreta, Uefaa je odlučila tko će dijeliti pravdu na utakmici na Cipru. Glavni sudac biti će Poljak Pawel Raczkowski. Pomagat će mu sunarodnjaci Marcin Boniek i Bartosz Heinig. Ulogu četvrtog suca obnašat će Patryk Gryckiewicz.

Za VAR je zadužen Englez Stuart Attwell, dok će njegov pomoćnik u VAR sobi biti Poljak Piotr Urban.

Inače Raczkowskog su upoznali i igrači Dinama.

Naime, 43-godišnji Poljak im je sudio utakmicu kvalfikacija za Ligu prvaka protiv Ferencvaroša koja je završila remijem (1-1), ali pravdu je dijelio u utakmici grupne faze Konferencijske lige protiv Astane kada je Dinamo slavio 5-1.

