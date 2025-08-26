Obavijesti

Sport

Komentari 29
ŠPANJOLSKE PRINOVE PLUS+

Hajduk se kompletira: Vučević i Rakitić složili su Garciji momčad za utrku s Rijekom i Dinamom...

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Hajduk se kompletira: Vučević i Rakitić složili su Garciji momčad za utrku s Rijekom i Dinamom...
Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Garcia je dobio sedam novih igrača, što bi ritmu jedne utakmice tjedno trebao biti i te kako dovoljno za utrku s Dinamo i Rijekom koji će još dugo biti zauzeti utakmicama u Europi...

Španjolski dvojac Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez doputovali su u Split na liječničke preglede i, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, potpisat će ugovore i službeno biti predstavljeni kao igrači Hajduka. S njima dvojicom Hajduk je najvjerojatnije kompletirao ulazne transfere za ovaj prijelazni rok. Doduše, postoji mogućnost angažmana još jednog krilnog igrača, navodno je riječ o top igraču koji je za sada izvan Hajdukovih financijskih okvira i njegov je dolazak moguć isključivo ako do kraja prijelaznog roka Hajduk proda nekoga iz postojećeg kadra. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 29
UŽIVO HNL transferi: Sigur će zbog transfera preskočiti Rijeku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Sigur će zbog transfera preskočiti Rijeku

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Lucas Vazquez odlazi u njemačku ligu, danski napadač blizu Napolija
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Lucas Vazquez odlazi u njemačku ligu, danski napadač blizu Napolija

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi
ZANOSNA RIJEČANKA

FOTO Ljubila Đalovića, Ćorluku i vaterpolista, bila je najseksi Hrvatica. Evo čime se sad bavi

Vedrana Linardić iz svijeta mode preselila se u vrtić. Nekadašnje lice s pista sada radi s djecom, no ne odbacuje povratak na scenu. Njen ljubavni život sa sportašima bio je često na naslovnicama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025