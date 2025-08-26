Garcia je dobio sedam novih igrača, što bi ritmu jedne utakmice tjedno trebao biti i te kako dovoljno za utrku s Dinamo i Rijekom koji će još dugo biti zauzeti utakmicama u Europi...
Hajduk se kompletira: Vučević i Rakitić složili su Garciji momčad za utrku s Rijekom i Dinamom...
Španjolski dvojac Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez doputovali su u Split na liječničke preglede i, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, potpisat će ugovore i službeno biti predstavljeni kao igrači Hajduka. S njima dvojicom Hajduk je najvjerojatnije kompletirao ulazne transfere za ovaj prijelazni rok. Doduše, postoji mogućnost angažmana još jednog krilnog igrača, navodno je riječ o top igraču koji je za sada izvan Hajdukovih financijskih okvira i njegov je dolazak moguć isključivo ako do kraja prijelaznog roka Hajduk proda nekoga iz postojećeg kadra.
