Hajduk se kompletira: Vučević i Rakitić složili su Garciji momčad za utrku s Rijekom i Dinamom...

Španjolski dvojac Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez doputovali su u Split na liječničke preglede i, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, potpisat će ugovore i službeno biti predstavljeni kao igrači Hajduka. S njima dvojicom Hajduk je najvjerojatnije kompletirao ulazne transfere za ovaj prijelazni rok. Doduše, postoji mogućnost angažmana još jednog krilnog igrača, navodno je riječ o top igraču koji je za sada izvan Hajdukovih financijskih okvira i njegov je dolazak moguć isključivo ako do kraja prijelaznog roka Hajduk proda nekoga iz postojećeg kadra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+