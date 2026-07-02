Hajduk se konačno oglasio oko Ukrajinaca! 'Stigla ponuda, ali nije koliko se misli u javnosti'

Hajduk se priopćenjem oglasio oko sponzorske ponude koju je poslala tvrtka WhiteBIT na čelu s ukrajinskim milijarderom Volodomirov Nosovim i Ivicom Pirićem. Kako se ranije navodilo, Ukrajinci nude dva milijuna eura godišnje u razdoblju od pet godina, ali ne traže mjesto u upravi ili Nadzornom odboru, već samo reklamu na prednjoj strani dresa. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Posljednjih mjeseci, a osobito posljednjih dana, u medijskom prostoru i javnosti pojavljuju se brojne informacije vezane uz ponudu tvrtke WhiteBIT.

Kako bi naši članovi, navijači i zainteresirana javnost imali potpun i točan uvid u situaciju, odlučili smo jasno i transparentno iznijeti činjenice. Naime, financijski iznosi koji se posljednjih dana iznose u javnosti prezentiraju se bez cjelovitog konteksta, što može dovesti do pogrešnih zaključaka o stvarnoj vrijednosti i sadržaju zaprimljene ponude.

HNK Hajduk Split je 23. lipnja zaprimio prvu i jedinu službenu ponudu koja se odnosi na potencijalno partnerstvo s tvrtkom WhiteBIT.

Kao i kod svih ozbiljnih dugoročnih poslovnih partnerstava, riječ je o ponudi koja se sastoji od unaprijed definiranog i zajamčenog fiksnog dijela te znatno većeg dijela čija je vrijednost projekcija budućih prihoda i ostvariva je isključivo uz ispunjenje niza pretpostavki, ciljeva i okolnosti čija realizacija nije izvjesna.

Iz poštovanja prema drugoj strani ne želimo javno iznositi konkretne financijske detalje ponude. Međutim, smatramo važnim istaknuti kako ponuđeni fiksni dio nije u skladu s percepcijom ukupne vrijednosti koja je stvorena u javnosti.

Takav način javne komunikacije otežava objektivnu i profesionalnu evaluaciju ponude te može negativno utjecati na poslovne odnose Kluba i njegov ugled.

Istodobno naglašavamo kako HNK Hajduk Split ima važeće ugovore i stabilne odnose s postojećim partnerima koje u potpunosti poštuje. Svaki novi oblik suradnje može se razmatrati isključivo na način koji ne dovodi u pitanje postojeće ugovorne obveze, partnerske odnose i poslovnu vjerodostojnost Kluba.

Hajduk svakoj potencijalnoj dugoročnoj suradnji pristupa odgovorno i temeljito, pa tako i zaprimljenoj ponudi tvrtke WhiteBIT. Iako financijski aspekt predstavlja važan element svake ponude, on nije jedini niti presudan kriterij pri donošenju odluka.

Kao Klub u suvlasništvu svojih članova, imamo odgovornost štititi njihove dugoročne interese, procese upravljanja, identitet Kluba te prava članova i navijača.

Poseban naglasak pritom stavljamo na zaštitu osobnih podataka članova i navijača, očuvanje vrijednosti i integriteta Kluba, način korištenja klupskog identiteta, brenda i intelektualnog vlasništva. Jednako tako, opseg komercijalnih prava, kao i svi regulatorni i pravni aspekti potencijalne suradnje, moraju biti u potpunosti razjašnjeni i evaluirani prije donošenja bilo kakve odluke.

Klub će zaprimljenu ponudu razmotriti kroz redovni postupak interne evaluacije te će ponovno stupiti u kontakt s predstavnicima tvrtke WhiteBIT radi dodatnih pojašnjenja i informacija, kao i mogućeg sastanka, što je već komunicirano u našem prvom odgovoru na zaprimljenu ponudu.

Odluka o eventualnim daljnjim koracima bit će donesena tek nakon što svi relevantni pravni, financijski, strateški i vrijednosni aspekti budu temeljito analizirani u okviru nadležnih klupskih tijela.

Pozivamo javnost da s odgovornošću i oprezom pristupa neslužbenim informacijama i špekulacijama koje se pojavljuju u medijima. O svim službenim i konačnim odlukama HNK Hajduk Split pravodobno će obavijestiti svoje članove, navijače i cjelokupnu javnost putem svojih službenih komunikacijskih kanala"