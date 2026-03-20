PRIOPĆENJE S POLJUDA

Hajduk se oglasio o Poljudu: Dosta je bilo dezinformacija, novi stadion je jedino rješenje!

Piše Luka Tunjić,
Split: Na stadionu Poljud započeli radovi na proširenju kapaciteta | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk traži novi stadion! 'Bijeli' su progovorili o Poljudu i tvrde da je moderni stadion jedino rješenje. Ističu kako je sada prilika da se to konačno i ostvari

U jeku sve glasnije javne rasprave o sudbini splitskog stadiona, Hajduk odlučio je prekinuti šutnju i izravno se obratiti javnosti. "Bijeli" su na društvenim mrežama objavili priopćenje u kojima su metodično izložili ključne argumente koji podupiru ideju o nužnosti izgradnje novog, modernog nogometnog doma. 

Priopćenje Hajduka prenosimo u cijelosti...

"Tema infrastrukturne budućnosti Hajduka očekivano je izazvala veliki interes javnosti, a posljednjih dana u javnom prostoru možemo pročitati razne teze i netočne informacije. Zato smo dužni javno i transparentno javnosti predočiti činjenice

Gradski stadion Poljud vlasništvo je Grada Splita koji je i odgovoran za održavanje stadionske infrastrukture. To se primarno odnosi na građevinske radove na krovnoj i betonskoj konstrukciji te ostale značajnije zahvate.

Od 2 milijuna eura koje je Vlada RH namijenila Hajduku za sanaciju štete nastale u nevremenu 2025. godine, Hajduk je potrošio i uredno od Vlade RH primio nešto više od 300 tisuća eura. Iznos od 2 milijuna eura nije u cijelosti uplaćen na račun Hajduka nego se uplate vrše po obavljenim radovima i prema planu.

Hajduk nikad nije skrivao od javnosti odluku građevinskih stručnjaka o stanju krova stadiona. Odluka je javno dostupna budući da je bila dio dokumentacije natječaja za sanaciju stadiona, a Hajduk je svake godine uredno ispunjavao sigurnosne uvjete za dobivanje licence.

Split: Uklanjanje opasnih dijelova krova stadiona Poljud | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za zaštitu stadiona Poljud kao kulturnog dobra 2015. godine izborili su se Hajduk i njegovi navijači. Upravo ti navijači i Hajduk daju dušu Poljudu kakvog poznajemo već 47 godina. I tada smo, kao i svih ovih godina, upozoravali na stanje stadiona i nužnost reakcije kako bi se spriječilo njegovo propadanje.

Prva momčad Hajduka, djeca iz Akademije Luka Kaliterna te ŽNK Hajduk, ukupno oko 500 igrača i igračica treniraju na dva pomoćna terena. Stoga je jasno kako Klub prvi put u svojih 115 godina postojanja zaslužuje da mu se osiguraju uvjeti za izgradnju nogometnog kampa.

Novi stadion nije samo puka želja. Novi moderni nogometni stadion za Klub je jedino prihvatljivo rješenje, a sad je prilika da se to i ostvari. Kad nestane svega i ne bude više, Hajduk će živit smrti za dišpet!"

