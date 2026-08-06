Gospodski potez: Hajduk se vratio na Ramljak i pobijedio Bolognu, Dinamo mu čestitao

Po prvi put nakon 2013. godine juniori Hajduka vratili su se na Dinamov legendarni turnir posvećen Mladenu Ramljaku. U prvom susretu momčad Harija Vukasa igrala je protiv talijanske Bologne i slavila je 2-0. Za 'bile' su zabijali Mateo Juričić i Lovro Maglica na otvaranju poznatog turnira, a na pobjedi im je čestitao Dinamo.

Također, ovo Hajduk gleda kao svojevrsnu pripremu za ono što ih čeka u budućnosti, a to znači da će gotovo svi ovi igrači participirati u Hajduku B i seniorskom nogometu. Tako su se 'bili' slavodobitno vratili na Turnir Mladena Ramljaka nakon 2013. godine i drugom kolu odmjerit će snage protiv Ajaxa.

Podsjetimo, Nogometna škola Dinamo organizator je istaknutog međunarodnog turnira Memorijal Mladen Ramljak za igrače mlađe od 18 godina. Turnir je organiziran u spomen na bivšeg juniora i dugogodišnjeg prvotimca Dinama koji je 1967. sa Dinamom izborio najveći uspjeh u povijesti kluba, naslov Kupa velesajamskih gradova. Turnir se održava od 2003. godine, a na njemu su do sada nastupili mnogi poznati europski klubovi.