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'BILI' U ZAGREB

Gospodski potez: Hajduk se vratio na Ramljak i pobijedio Bolognu, Dinamo mu čestitao

Piše Ivan Tomašković,
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Gospodski potez: Hajduk se vratio na Ramljak i pobijedio Bolognu, Dinamo mu čestitao
Foto: HNK Hajduk
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Za 'bile tiće' su zabijali Mateo Juričić i Lovro Maglica na otvaranju poznatog turnira u Zagrebu

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Po prvi put nakon 2013. godine juniori Hajduka vratili su se na Dinamov legendarni turnir posvećen Mladenu Ramljaku. U prvom susretu momčad Harija Vukasa igrala je protiv talijanske Bologne i slavila je 2-0. Za 'bile' su zabijali Mateo Juričić i Lovro Maglica na otvaranju poznatog turnira, a na pobjedi im je čestitao Dinamo. 

Također, ovo Hajduk gleda kao svojevrsnu pripremu za ono što ih čeka u budućnosti, a to znači da će gotovo svi ovi igrači participirati u Hajduku B i seniorskom nogometu.  Tako su se 'bili' slavodobitno vratili na Turnir Mladena Ramljaka nakon 2013. godine i drugom kolu odmjerit će snage protiv Ajaxa.

Podsjetimo, Nogometna škola Dinamo organizator je istaknutog međunarodnog turnira Memorijal Mladen Ramljak za igrače mlađe od 18 godina. Turnir je organiziran u spomen na bivšeg juniora i dugogodišnjeg prvotimca Dinama koji je 1967. sa Dinamom izborio najveći uspjeh u povijesti kluba, naslov Kupa velesajamskih gradova. Turnir se održava od 2003. godine, a na njemu su do sada nastupili mnogi poznati europski klubovi. 

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