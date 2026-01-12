Obavijesti

NEVJEROJATNA BROJKA

Hajduk se pohvalio s 50.000 članova: 'Identitet, a ne đir'

Piše Domagoj Vugrinović,
Hajduk se pohvalio s 50.000 članova: 'Identitet, a ne đir'
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Samo 12 dana trebalo je Hajduku da sakupio 50.000 članova. Od te brojke, čak 45.000 je onih koji su obnovili članstvo

Hajduk je već u prvim danima 2026. godine potvrdio status kluba članova i zajednice. Samo 12 dana nove godine bilo je dovoljno da "bijeli" prijeđu brojku od 50 tisuća učlanjenih navijača, što je klub objavio putem službenih kanala uz poruku: "Šta nisan lud?! Lud san za Hajdukom!"

Posebno je snažan podatak da je od ukupnog broja gotovo 45.000 članova bilo aktivno i tijekom prošle godine, čime su još jednom pokazali da članstvo za njih nije prolazni đir, nego dio identiteta kluba. 

Učlanjivanje za 2026. godinu započelo je posljednje noći 2025., a do 12. siječnja klub je već prikupio gotovo 800 tisuća eura od članarina. Ovaj tempo sugerira da bi Hajduk i ove godine mogao premašiti granicu od 100 tisuća članova, kao što je to činio i prethodnih sezona. Podsjetimo, granicu od 50 tisuća članova Hajduk je i prošle godine dosegnuo 12. siječnja, dok mu je godinu ranije za to trebao jedan dan više.

Članarina za navijače u dobi od 18 do 65 godina iznosi 20 eura, dok maloljetnici i osobe starije od 65 godina plaćaju 10 eura. Kod obnove obiteljskog članstva klub odobrava popust od dva eura za svakog dodatnog člana obitelji, i to za najviše pet osoba.

