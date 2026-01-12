Obavijesti

Sport

Komentari 3
PRATE NJEGOV RAZVOJ

Francuzi: Marseille želi dovesti velikog Hajdukovog talenta

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Francuzi: Marseille želi dovesti velikog Hajdukovog talenta
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bruno Durdov ove je sezone pao u drugi plan. Ipak u svim natjecanjima ove sezone uspio je sakupiti 14 utakmica te pritom zabio jedan gol i dodao isto toliko asistencija

Admiral

Francuski prvoligaš Olympique de Marseille aktivno prati tržište u istočnoj Europi i Južnoj Americi, a prema pisanju portala Jeunes Footeux na njihovoj se listi želja nalaze trojica mladih nogometaša: Kolumbijac José Sebastian Romero iz CD Americe, Ognjen Ugrešić iz Partizana te Hajdukov krilni napadač Bruno Durdov.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ime mladog Splićanina posebno se ističe jer dolazi iz kluba čiji su mladi igrači posljednjih godina postali vrlo tražena roba na europskom tržištu. Durdov je krajem prosinca navršio 18 godina, ali već drugu sezonu igra seniorski nogomet. Za prvu momčad Hajduka dosad ima ukupno 48 nastupa, uz četiri gola i dvije asistencije, a redovito nastupa i za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

NAKON PRVE PRIPREMNE Navijači Hajduka: 'Igra mora biti bolja, bez obzira na teren'
Navijači Hajduka: 'Igra mora biti bolja, bez obzira na teren'

U aktualnoj sezoni Durdov nema status prvotimca, no trener Gonzalo Garcia sustavno ga uvodi kroz ulogu džokera s klupe. Nastupio je u 14 utakmica, skupio 541 minutu te pritom zabio jedan gol i dodao isto toliko asistencija. Iako mu minutaža nije velika, u Hajduku i dalje vjeruju u njegov razvojni potencijal, osobito s obzirom na dob i iskustvo koje već posjeduje na seniorskoj razini.

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija
Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na oko tri milijuna eura, dok mu ugovor s Hajdukom vrijedi do ljeta 2027. godine. Već prošle godine za Durdova su se raspitivali Borussia Mönchengladbach i Club Brugge, a Hajduk je tada postavio cijenu od pet milijuna eura. Posebno je bio blizu transfer u belgijski Club Brugge, no klubovi se nisu uspjeli dogovoriti oko financijskih uvjeta pa je posao propao.

TRENER HAJDUKA Gonzalo Garcia: Imamo još dva dvoboja da nađemo zamjene za Rebića i Livaju. Dobro smo igrali
Gonzalo Garcia: Imamo još dva dvoboja da nađemo zamjene za Rebića i Livaju. Dobro smo igrali

Nekoliko mjeseci nakon toga stigla je znakovita vijest, u travnju prošle godine Durdov je potpisao ugovor s Gol Internationalom, jednom od najutjecajnijih sportskih agencija na svijetu, koju vodi renomirani izraelski agent Pini Zahavi. Mnogi su taj potez protumačili kao pripremu za veliki transfer, no do njega zasad nije došlo. Zahavi u svom portfelju zastupa i niz svjetskih zvijezda, a ranije je sudjelovao i u velikim transferima igrača iz Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Osijek dovodi hrvatskog stopera iz Njemačke, Rijeka Fruka prodaje u MLS?
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Osijek dovodi hrvatskog stopera iz Njemačke, Rijeka Fruka prodaje u MLS?

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026