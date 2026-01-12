Francuzi: Marseille želi dovesti velikog Hajdukovog talenta

Francuski prvoligaš Olympique de Marseille aktivno prati tržište u istočnoj Europi i Južnoj Americi, a prema pisanju portala Jeunes Footeux na njihovoj se listi želja nalaze trojica mladih nogometaša: Kolumbijac José Sebastian Romero iz CD Americe, Ognjen Ugrešić iz Partizana te Hajdukov krilni napadač Bruno Durdov.

Ime mladog Splićanina posebno se ističe jer dolazi iz kluba čiji su mladi igrači posljednjih godina postali vrlo tražena roba na europskom tržištu. Durdov je krajem prosinca navršio 18 godina, ali već drugu sezonu igra seniorski nogomet. Za prvu momčad Hajduka dosad ima ukupno 48 nastupa, uz četiri gola i dvije asistencije, a redovito nastupa i za hrvatsku U-21 reprezentaciju.

U aktualnoj sezoni Durdov nema status prvotimca, no trener Gonzalo Garcia sustavno ga uvodi kroz ulogu džokera s klupe. Nastupio je u 14 utakmica, skupio 541 minutu te pritom zabio jedan gol i dodao isto toliko asistencija. Iako mu minutaža nije velika, u Hajduku i dalje vjeruju u njegov razvojni potencijal, osobito s obzirom na dob i iskustvo koje već posjeduje na seniorskoj razini.

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na oko tri milijuna eura, dok mu ugovor s Hajdukom vrijedi do ljeta 2027. godine. Već prošle godine za Durdova su se raspitivali Borussia Mönchengladbach i Club Brugge, a Hajduk je tada postavio cijenu od pet milijuna eura. Posebno je bio blizu transfer u belgijski Club Brugge, no klubovi se nisu uspjeli dogovoriti oko financijskih uvjeta pa je posao propao.

Nekoliko mjeseci nakon toga stigla je znakovita vijest, u travnju prošle godine Durdov je potpisao ugovor s Gol Internationalom, jednom od najutjecajnijih sportskih agencija na svijetu, koju vodi renomirani izraelski agent Pini Zahavi. Mnogi su taj potez protumačili kao pripremu za veliki transfer, no do njega zasad nije došlo. Zahavi u svom portfelju zastupa i niz svjetskih zvijezda, a ranije je sudjelovao i u velikim transferima igrača iz Hajduka.