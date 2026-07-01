Hajduk se u samo dvije rečenice zahvalio Anti Rebiću i Almeni

Hajduk se uoči pripremne utakmice protiv slovenskog prvaka Celja (18.15, HDTV) oprostio od dvojice igrača. Splitski klub na svom Facebooku zahvalio se Anti Rebiću i Ikeru Almeni.

- Reba i Almena, hvala vam na svemu što ste pružili u Bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri - stoji u objavi.

Hajduk je već prije nekoliko dana najavio da Rebić više neće nositi dres 'bilih' jer napadaču neće produžiti ugovor.

- Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao sedam golova i pet asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri - napisali su tada u klubu.

Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajduk je Rebića kao novo pojačanje doveo prošlog ljeta nakon što je igrao u Italiji, točnije u Lecceu. Rebić je nedavno dobio i nagradu HNL-a gdje je bio uvršten u idealnu momčad, a tada je na pitanje o budućnosti u Hajduku odgovorio: "Drugi red, livo" pokazavši prema Hajdukovom predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap.

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S druge strane, Iker Almena je imao ambicije nastaviti karijeru u Hajduku gdje je zabio četiri gola u 23 nastupa, a uz to je dodao tri asistencije. Španjolac se sa posudbe u Hajduku vraća u Al-Qadsiah. Hajduk će tako u novu sezonu krenuti bez dva prvotimca iz prošle sezone.

Odlazak dvojice igrača nije najbolje sjeo navijačima Hajduka koji su kritizirali odluku kluba.