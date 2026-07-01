Reba i Almena, hvala vam na svemu što ste pružili u Bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri - stoji u objavi splitskog kluba
Hajduk se u samo dvije rečenice zahvalio Anti Rebiću i Almeni
Hajduk se uoči pripremne utakmice protiv slovenskog prvaka Celja (18.15, HDTV) oprostio od dvojice igrača. Splitski klub na svom Facebooku zahvalio se Anti Rebiću i Ikeru Almeni.
- Reba i Almena, hvala vam na svemu što ste pružili u Bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri - stoji u objavi.
Hajduk je već prije nekoliko dana najavio da Rebić više neće nositi dres 'bilih' jer napadaču neće produžiti ugovor.
- Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao sedam golova i pet asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri - napisali su tada u klubu.
Hajduk je Rebića kao novo pojačanje doveo prošlog ljeta nakon što je igrao u Italiji, točnije u Lecceu. Rebić je nedavno dobio i nagradu HNL-a gdje je bio uvršten u idealnu momčad, a tada je na pitanje o budućnosti u Hajduku odgovorio: "Drugi red, livo" pokazavši prema Hajdukovom predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap.
S druge strane, Iker Almena je imao ambicije nastaviti karijeru u Hajduku gdje je zabio četiri gola u 23 nastupa, a uz to je dodao tri asistencije. Španjolac se sa posudbe u Hajduku vraća u Al-Qadsiah. Hajduk će tako u novu sezonu krenuti bez dva prvotimca iz prošle sezone.
Odlazak dvojice igrača nije najbolje sjeo navijačima Hajduka koji su kritizirali odluku kluba.
- Razmišljam da izađem iz članstva Hajduka, sa ovakvim vodstvom nema smisla više biti član
- S ovih dva igrača je dokazano da nešto u Hajduku neštima. Nije problem u igračima nego u lošem vodstvu kluba. Od predsjednika, sportskog direktora, trenera udruge. Sve vas treba smijeniti.
- Nikad ranije se nismo oprostili od prvenstva
- Dva najbolja igrača odu iz Hajduka!
- Koja je svrha ove objave? Ovo je priprema terena za glavnu najavu za nekoliko dana?
- Daleko će i ove godine...
- Nema Hajduk ni za papar
- Samo nastavite tako, pa ćete još malo opet morati zaključati komentare
- Hvala vama što ste uništili klub do kraja
- Može li sličan pozdrav urugvajsko/poljskoj kombinaciji?
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