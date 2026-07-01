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OSTALI BEZ DVOJICE IGRAČA

Hajduk se u samo dvije rečenice zahvalio Anti Rebiću i Almeni

Piše Issa Kralj,
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Hajduk se u samo dvije rečenice zahvalio Anti Rebiću i Almeni
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Koprivnica: Koprivnica i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Reba i Almena, hvala vam na svemu što ste pružili u Bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri - stoji u objavi splitskog kluba

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Hajduk se uoči pripremne utakmice protiv slovenskog prvaka Celja (18.15, HDTV) oprostio od dvojice igrača. Splitski klub na svom Facebooku zahvalio se Anti Rebiću i Ikeru Almeni

- Reba i Almena, hvala vam na svemu što ste pružili u Bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri - stoji u objavi. 

Hajduk je već prije nekoliko dana najavio da Rebić više neće nositi dres 'bilih' jer napadaču neće produžiti ugovor. 

- Ugovor Ante Rebića koji ističe 30. lipnja 2026. godine neće biti produžen. Kao što je i prethodno komunicirano, Klub je ponudio novi ugovor, ali Ante ga nije prihvatio. Ante Rebić za Hajduk je odigrao 30 utakmica te upisao sedam golova i pet asistencija. Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri - napisali su tada u klubu. 

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Lokomotiva i Hajduk sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hajduk je Rebića kao novo pojačanje doveo prošlog ljeta nakon što je igrao u Italiji, točnije u Lecceu. Rebić je nedavno dobio i nagradu HNL-a gdje je bio uvršten u idealnu momčad, a tada je na pitanje o budućnosti u Hajduku odgovorio: "Drugi red, livo" pokazavši prema Hajdukovom predsjedniku Ivanu Biliću i članici uprave Marinki Akrap. 

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S druge strane, Iker Almena je imao ambicije nastaviti karijeru u Hajduku gdje je zabio četiri gola u 23 nastupa, a uz to je dodao tri asistencije. Španjolac se sa posudbe u Hajduku vraća u Al-Qadsiah. Hajduk će tako u novu sezonu krenuti bez dva prvotimca iz prošle sezone. 

Odlazak dvojice igrača nije najbolje sjeo navijačima Hajduka koji su kritizirali odluku kluba.

  • Razmišljam da izađem iz članstva Hajduka, sa ovakvim vodstvom nema smisla više biti član
  • S ovih dva igrača je dokazano da nešto u Hajduku neštima. Nije problem u igračima nego u lošem vodstvu kluba. Od predsjednika, sportskog direktora, trenera udruge. Sve vas treba smijeniti.
  • Nikad ranije se nismo oprostili od prvenstva
  • Dva najbolja igrača odu iz Hajduka!
  • Koja je svrha ove objave? Ovo je priprema terena za glavnu najavu za nekoliko dana?
  • Daleko će i ove godine...
  • Nema Hajduk ni za papar
  • Samo nastavite tako, pa ćete još malo opet morati zaključati komentare 
  • Hvala vama što ste uništili klub do kraja
  • Može li sličan pozdrav urugvajsko/poljskoj kombinaciji?

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