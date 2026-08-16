Hajduk si nije smio dopustiti da Livaja rješava utakmicu u 87. minuti. Europa je glavni cilj...
GORICA - HAJDUK 1-2 Pred 2480 gledatelja u Gorici 'bijeli' su ostvarili prvu pobjedu sezone u HNL-u. Zanimljivo, prva momčad Hajduka imala je prosjek od samo 22,7 godina, a strijelci su bili Šego i Livaja te Bogojević
U trećem kolu HNL-a Hajduk je na gradskom stadionu u Gorici s 2-1 pobijedio momčad Marija Carevića. Strijelci za "bijele" bili su Šego i Livaja, dok je za Goričane poentirao Bogojević iz penala. Bila je to prva pobjeda Hajduka u prvenstvu ove sezone, a s ova tri boda skočili su na šesto mjesto HNL-a.