Hajduk si nije smio dopustiti da Livaja rješava utakmicu u 87. minuti. Europa je glavni cilj...

U trećem kolu HNL-a Hajduk je na gradskom stadionu u Gorici s 2-1 pobijedio momčad Marija Carevića. Strijelci za "bijele" bili su Šego i Livaja, dok je za Goričane poentirao Bogojević iz penala. Bila je to prva pobjeda Hajduka u prvenstvu ove sezone, a s ova tri boda skočili su na šesto mjesto HNL-a.