Hajduk smijenio trenera juniora

Jure Ivanković više nije trener juniora Hajduka. Klub je nakon pet odigranih kola odlučio raskinuti suradnju s 39-godišnjim stručnjakom. Juniori su u tom razdoblju ostvarili dvije uvjerljive pobjede protiv Šibenika (9-0) i Gorice (5-0), odigrali dva remija sa Samoborom (1-1) i Rijekom (0-0) te doživjeli poraz od Sesveta (0-4). Iako gol-razlika iznosi +10, Uprava je procijenila da promjena na klupi može donijeti bolji rezultat.

Ivanković je tijekom posljednjih sezona odradio gotovo sve uloge u Hajdukovoj školi nogometa i prvoj momčadi. Nakon što je bio pomoćnik Mislavu Karoglanu, preuzeo je prvu ekipu na kraju sezone 2022./2023., kada je klub u tri tjedna izgubio sve šanse za trofeje. Vodio je seniore u posljednjih sedam kola, ostvarivši četiri pobjede, jedan remi i dva poraza, nakon čega je klupu preuzeo Gennaro Gattuso. Ivanković se zatim vratio u omladinsku školu, prvo preuzeo kadete, a prošlog ljeta i juniore.

Odluka o njegovoj smjeni dio je šireg restrukturiranja sportskog sektora na Poljudu. S dolaskom Gorana Vučevića na čelo sportskog sektora, Miše Krstičevića za šefa Akademije i Jiříja Plišeka za tehničkog direktora, došlo je do niza promjena u organizaciji kluba. Ivanković je tako postao četvrti trener juniora koji je u kratkom razdoblju napustio klupu, nakon Marijana Budimira, Tonija Golema, Zlatka Jerkovića i Zvonimira Tomića. Hajduk zasad nije objavio tko će ga naslijediti.