Obavijesti

Sport

Komentari 0
NIJE POTRAJALO

Hajduk smijenio trenera juniora

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk smijenio trenera juniora
Split: Utakmica HNK Hajduk - HNK Gorica u 35. kolu Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jure Ivanković kratko je vodio i prvu momčad Hajduka u sezoni 2022./2023. kada je u sedam utakmica ostvario četiri pobjede, jedan remi i dva poraza

Jure Ivanković više nije trener juniora Hajduka. Klub je nakon pet odigranih kola odlučio raskinuti suradnju s 39-godišnjim stručnjakom. Juniori su u tom razdoblju ostvarili dvije uvjerljive pobjede protiv Šibenika (9-0) i Gorice (5-0), odigrali dva remija sa Samoborom (1-1) i Rijekom (0-0) te doživjeli poraz od Sesveta (0-4). Iako gol-razlika iznosi +10, Uprava je procijenila da promjena na klupi može donijeti bolji rezultat.

Ivanković je tijekom posljednjih sezona odradio gotovo sve uloge u Hajdukovoj školi nogometa i prvoj momčadi. Nakon što je bio pomoćnik Mislavu Karoglanu, preuzeo je prvu ekipu na kraju sezone 2022./2023., kada je klub u tri tjedna izgubio sve šanse za trofeje. Vodio je seniore u posljednjih sedam kola, ostvarivši četiri pobjede, jedan remi i dva poraza, nakon čega je klupu preuzeo Gennaro Gattuso. Ivanković se zatim vratio u omladinsku školu, prvo preuzeo kadete, a prošlog ljeta i juniore.

NAJAVA DERBIJA Balajić: Hajduk po imenima ne zaostaje za Dinamom, a suci bi morali štititi Livaju od grubosti
Balajić: Hajduk po imenima ne zaostaje za Dinamom, a suci bi morali štititi Livaju od grubosti

Odluka o njegovoj smjeni dio je šireg restrukturiranja sportskog sektora na Poljudu. S dolaskom Gorana Vučevića na čelo sportskog sektora, Miše Krstičevića za šefa Akademije i Jiříja Plišeka za tehničkog direktora, došlo je do niza promjena u organizaciji kluba. Ivanković je tako postao četvrti trener juniora koji je u kratkom razdoblju napustio klupu, nakon Marijana Budimira, Tonija Golema, Zlatka Jerkovića i Zvonimira Tomića. Hajduk zasad nije objavio tko će ga naslijediti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Povodom predstavljanja projekta izgradnje novog maksimirskog stadiona, prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu
STRAHOTA NA STAZI

Užas u Čileu! Talijanski skijaški reprezentativac preminuo od posljedica pada na treningu

Ovo je tragedija za njegovu obitelj i naš sport. Moramo učiniti sve kako bismo spriječili da se ovakvi nesretni događaji ponove, rekao je predsjednik Talijanske sportske federacije
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025