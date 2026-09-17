Hajduk sve bliže ostvarenju velikog sna! Vlada odlučuje o zemljištu za kamp od 15 mil. €

Hajduk bi nakon dugogodišnjeg čekanja napokon mogao napraviti važan korak prema izgradnji vlastitog nogometnog kampa. Vlada Republike Hrvatske na današnjoj sjednici odlučivat će o osnivanju prava građenja na državnom zemljištu u Stobreču u korist Grada Splita. Riječ je o prostoru površine veće od 70 tisuća četvornih metara na kojem bi u budućnosti trebala niknuti moderna infrastruktura za potrebe prve momčadi i klupske akademije.

Prijedlog odluke nalazi se na šestoj točki dnevnog reda sjednice. Ako Vlada prihvati prijedlog, Grad Split dobit će pravni temelj za korištenje zemljišta i nastavak pripreme projekta. Time će Hajduk napraviti značajan pomak prema ostvarenju jednog od svojih najvećih infrastrukturnih ciljeva. O svemu se oglasio i potpredsjednik splitskog Gradskog vijeća Marijan Čelan, koji je na društvenim mrežama najavio pozitivan rasplet.

- Veliki korak prema izgradnji Hajdukova kampa! Vlada na današnjoj će sjednici donijeti odluku o osnivanju prava građenja u korist Grada Splita na više od 70 tisuća četvornih metara državnog zemljišta u Stobreču za izgradnju nogometnog kampa - objavio je Čelan.

Split: Konferencija za medije u Hajduku | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pritom je posebno istaknuo angažman splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i ministra Branka Bačića.

- Ogroman doprinos ovom projektu dao je gradonačelnik Tomislav Šuta koji je zajedno s ministrom Brankom Bačićem od početka radio na rješavanju zemljišta i stvaranju uvjeta za njegovu realizaciju - poručio je Čelan.

Budući kamp trebao bi niknuti na prostoru nekadašnjih golfskih terena na području TTTS-a, koje je dosad koristio golf klub Split 1700. Klubu je istekla koncesija, čime se otvorila mogućnost da država zemljište namijeni izgradnji sportske infrastrukture. Prema prvim procjenama, cijeli projekt vrijedio bi oko 15 milijuna eura, a izgradnja bi se odvijala u nekoliko faza. Hajduk bi u početnoj fazi dobio dva nogometna terena, čime bi znatno poboljšao uvjete za svakodnevni rad svojih momčadi. Dugoročni plan predviđa pet travnjaka i središnji objekt s brojnim sadržajima, među kojima su teretana, prostorije za liječničku skrb i kinodvorana.

Hajduk trenutačno nema dovoljno odgovarajućih terena za potrebe prve momčadi i mlađih kategorija. Uz pomoćni travnjak pokraj Poljuda i teren s umjetnom travom, dio klupske akademije mora trenirati i na igralištu Primorca u Stobreču. Klub je još u svibnju angažirao specijaliziranu splitsku tvrtku za savjetovanje i koordinaciju projekta, a kao jedan od ključnih preduvjeta za početak izgradnje istaknuo je rješavanje prostorno-planskih pitanja.

Gradonačelnik Šuta ranije je najavio izradu idejnog projekta i gradskog programa za urbanistički projekt, dok je država trebala provesti postupak dodjele zemljišta.