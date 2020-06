Hajduk svladao desetkovanog Slavena, ali u utorak će u Gorici i oni biti desetkovani...

Od ranije su ozlijeđeni Jairo i Jurić, večera su treći žuti karton zaradili Caktaš i Dimitrov, a Hamza je izašao šepajući. Tudorov dječji vrtić u utorak će u Gorici biti na velikom iskušenju....

<p><br/> Nastavlja se Hajdukov hod po trnju, mučili su bijele i Inter, i Istra, pogotovo Varaždin i Lokomotiva, a namučio ih je večeras i Slaven Belupo koji je u Split stigao doslovno desetkovan. Toliko da je trener Tomislav Stipić jedva skrpao momčad, na klupi za rezervne igrače imao je svega petoricu igrača... I držao je takav Slaven bijele u šaci sve do 100. minute koliko je potrajala utakmica sa sudačkim dodatkom vremena.</p><p>Ne može Hajduk bez drame do bodova, pa je dramatično bilo i večeras. U zadnjoj minuti regularnog dijela Zebec je dosudio udarac s bijele točke nakon kontakta Dimitrova i Lime u kaznenom prostoru Hajduka. Lima je sam poželio zabiti, ali je kazneni udarac izveo traljavo, Posavec ga je čekao i dočekao da Lima zapuca loptu pored gola i dade priliku njemu i suigračima da ipak proslave pobjedu sa svojim navijačima, koji su nakon dugo vremena bili na tribinama i ispratili ih u svlačionicu pljeskom. Bodovi se pišu, ali igra je opet bila za zaborav, no kad i suparnici u borbi za drugo mjesto takošer prosipaju bodove, lakše je probaviti i lošu igru.</p><p>Tudor je večeras izveo jako mladu momčad, potrudili su se kroz klupske komunikacijske kanale progurati podatak kako je današnja postava s 22.6 godina najmlađa u HNL-u. I Stanić i Tudor u svojim su izjavama kroz tjedan naglašavali kako daju puno prilika mladim igračima, što je istina, no kad se pogleda popis onih koji su večeras izostali, Jairo, Jradi, Jurić, Simić..., kao i kadar koji je Tudor imao na klupi, jasno je da je postava i morala biti ovako mlada, bez obzira tko zaigrao.</p><p>U ovakvim susretima nema pobjede bez zrna sreće, a Hajduk je imao sreće na otvaranju utakmice, Bogojevića je jedna Caktaševa povratna lopta pogodila u ruku u kaznenom prostoru, što je kapetan Hajduka iskoristio da iz kaznenog udarca zabije svoj 17. gol ove sezone, čak peti u četiri zadnja ogleda nakon korona stanke, što ga je približilo na svega dva koraka do vodećeg strijelca lige Mirka Marića, i nema sumnje da će Mijo nastojati obraniti prošlogodišnji naslov najboljeg strijelca lige. I večeras je Caktaš bio daleko najbolji igrač Hajduka, i to ne samo zbog gola, nego i zbog truda i trke koju je prikazao. Vukao je kapetan mladu momčad na svojim leđima, no na žalost u žaru borbe zaradio je i žuti karton koji ga eliminira iz konkurencije za idući ogled u Gorici. Njega i Dimitrova... Kad se tome dodaju ozlijeđeni Jurić i Jairo, možđda i Hamza koji je šepajući izašao pred kraj večerašnje utakmice, imat će Tudor dosta problema sda sastavljanjem momčadi u utorak navečer.</p><p>Iako je Tudorova momčad večeras izgledala za nijansu bolje od zadnja dva ogleda, opet su primili jeftin gol kakav se ozbiljnoj momčadi ne smije dogoditi... Jedna paralelna lopta došla je na 20-ak metara do Međimorca koji je opalio i pogodio desni kut Posavčevog gola. Fascinantno je da baš niti jedan igrač Hajduka nije bio u bloku i pokušao spriječiti šut Slavenovog stopera, koji je jako emotivno proslavio gol, uz podršku suigrača...</p><p>U nemogućnosti da drugačije dođu do novog gola igrači Hajduka su pokušavali preko bokova, ubačajima Juranovića i Čoline, no koliko je to bilo svrsishodno možda i najbolje oslikava visina šestorice ofenzivnih igrača Tudorove momčadi. Najviši Eduok ima svega 180 cm, Caktaš 179 cm, Brnić i Hamza po 175 cm, a bočni igrači Čolina 174 i Juranović 173 cm. Bezbrojni ubačaji odbijali susu se od stopera Slavena, no i tako niskoj postavi se posrećilo da jedan ubačaj Krekovića preleti sve igrače Slavena i sleti na glavu Eduoka koji nije pošteno ni skočio. Loptu je sretni Nigerijac glavom proslijedio u vratnicu, ona se odbila do Ježine kome je kroz ruke i noge ušuljala u gol... Uoči utakmice Tudor je poručio Eduoku: ''Evo ti prva postava i riješi utakmicu...'', i ispalo je da je upravo Eduokov gol bio pobjednički, premda njegova igra nije bila ništa bolja od onoga što je prikazivao u prethodnim susretima. </p><p>Spominjali su u proteklom tjednu Stanić i Tudor pritisak koji sputava njihove igrače, prije svega pritisak očekivanja s tribina. No treba i to naglasiti kako je od prve do zadnje minute sa sjevera dolazila pjesma i pljesak podrške, bez ijednog jednog zvižduka... Veliki pljesak podrške dobio je i Marin Jakoliš koji je prije nekoliko dana doživio neugodnost kad su mu nepoznati huligani uputili prijetnje ispisivanja grafita na obiteljskoj kući u Šibeniku. Iako je na Poljud moglo 10 – ak tisuća gledatelja, strah od korone očito je učinio svoje, pa je svega 4.523 gledatelja došlo vidjeti večerašnji ogled Hajduka i Slaven Belupa. Naravno, ovo 'svega' je isključivo zbog standarda Hajduka koji ima prosjek od preko 12.000 gledatelja na domaćim utakmicama.... Za HNL je i ovih 4.523 nedostižna brojka....</p>