Hajduk traži iskupljenje nakon lošeg starta. Garcia: Ja sam bio mrtav u Varaždinu, a igrači...

Šest utakmica, po tri pobjede i tri poraza, loš start u prvenstvo u Varaždinu i odlično odigrana utakmica u četvrtak u Vilniusu, iz koje je Hajduk donio prednost koja bi mu trebala garantirati prolaz preko Žalgirisa u završnu fazu doigravanja za Konferencijsku ligu. Hajduk je bio puno bolji kući nego na gostovanjima, a sada ga čeka domaći ogled s Istrom u kojem traže iskupljenje za poraz u Varaždinu i nastavak serije pozitivnih rezultata.

Pokretanje videa... VIDEO Varaždin-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mijenjali ste sustav u zadnjoj utakmici, što je tome razlog?

- Ne, mi imamo nekoliko načina kako igramo i kako otvaramo utakmice. Svaku utakmicu igramo onako kako mislimo da je najbolje, kako se igrači najbolje osjećaju na terenu. Ponašamo se u skladu s onim kako se igrači osjećaju. Tako je bilo i protiv Pafosa, tako je bilo i u Vilniusu... Nismo ništa posebno mijenjali, igrači najbolje znaju na terenu što je za njih najbolje.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Lani je bilo dosta govora o balansu u sredini a sad se čini da vam nedostaju Hugo i Krovinović koji su kontrolirali balans momčadi?

- Mi smo otvoreni na tržištu, tražimo popune na mnogim pozicijama. Ne žalim zbog mnogih razloga zbog koji smo donije odluke da neki igrači odu. Mislim da moramo biti momčad s više brzine i energije, to i tražimo na tržištu, ali recimo Sigur kad je fit možemo koristiti na toj poziciji. Može to odraditi i Pajaziti koji ima drugačije kvalitete... Donosimo odluke bazirane na mnogim detaljima, a centar svega je svlačionica i što želimo vidjeti u svlačionici.

Izvukli se Van Hoorenbeecka u Litvi, je li ozlijeđen, i kakva je budućnost Skelina?

- Bilo je to zbog predostrožnosti, imao je neke probleme, osjetio je preponu, inače bi ga mijenjali u poluvremenu da je loše igrao, a ne nakon početka drugog dijela. Želio sam izbjeći svaki rizik, a i vjerovao sam i ostalim igračima. Imali smo jako težak tjedan, težak put nakon Cipra i Varaždina, nisam želio da igrači akumuliraju više umora nego što treba. Skelin je igrač koji ima jako dobru budućnost u Hajduku, ali je već previše puta bio gore – dolje, a treba mu kontinuitet. Mislio sam mu dati prošle godine više prilika ali nisam uspio zbog njegove ozljede i nekih drugih razloga. Moj je osjećaj da mora otići u drugo okruženje, da iskaže svoj talent i napreduje, da odraste i pripremi se za Split.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Slično kao Skoko?

- Noa je imao neke prilike, za njega je također bolje da dobije priliku igrati u kontinuitetu. Dvije – tri godine je tu, mora pokazati što može. Prošle godine je dobio priliku, nije uspio pokazati od čega je...

Kako se momčad osjeća nakon sjajne pobjede u odnosu na prošli tjedan?

- U Varaždinu su bili fizički i mentalno uništeni. Ja sam bio mrtav, nisam se mogao odmoriti i naspavati. Imali smo 72 sata između utakmica, ali 20 sati smo proveli na putu i nismo bili ni fizički ni psihički spremni za utakmicu.... Uoči Varaždina je bila odgoda leta zbog puknute gume, uoči Vilniusa još jedna odgoda leta... Putujemo u turističkoj sezoni i to se dogodi. Organizacija kluba je bila dobra, ali iako radimo dobro, nešto ode krivo. Ne želim da me se krivo shvati, ali to su činjenice. Igrači su ok, fizički će biti u redu za Istru, neki igraju više minuta i moramo im dati odmora...

Kako komentirate igru i učinak Šotičeka i što mislite o Šutalu?

- Šotiček je od prvoga dana krilo kakvo nismo imali i on nam je dao nešto posebno, pogotovo u igri jedan na jedan. Njemu treba vremena da se adaptira, ali sretni smo, dat ćemo mu priliku da pokaže da može biti još i bolji. Šutalo je bio u U19 reprezentaciji, poznavao sam ga samo s videa, i on se adaptira na seniorski nogomet, ali ima kvalitete kojem mi se sviđaju, odličan personality. Moramo biti oprezni, moramo mu naći poziciju, ako nastavi ovako dat ćemo mu minutažu jer je zaslužuje.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Spominje se Lindon Selahi, je li on rješenje za zadnjeg veznog?

- Trebamo igrača na toj poziciji, igrača koji je jak u obrani i koji zna držati ritam utakmice, kad usporiti, kad ubrzati... Poznajem ga, on je u Twenteu igrao kod mene ali nema smisla pričati o tome. Pričao sam s njim da vidim kako stoje stvari na početku sezone, koliko znam kao klub nismo u kontaktu s njim, ali trebamo igrače njegovih karakteristika.

Istra, nesretno su izgubili od Lokomotive?

- Složit ću se da su bili nesretni u prvoj utakmici s Lokomotivom. Gledao sam neke stvari, igraju bolje nego u prošlosti, kompaktniji su s loptom i bez lopte, imaju jasniju ideju, kako igrati, dominirati... Lijepo igraju, ne samo protiv Lokomotive nego i neke predsezonske utakmice. Imaju neke vrlo interesantne igrače koji su bili mladi dok sam ja tamo bio trener, imaju dobru energiju, kemiju i imat će dobru sezonu ako budu imali malo više sreće....

Stoperski par vam je bolji s loptom nego u defenzivi, tražite li i tu još igrača?

- Mi smo na tržištu, tražimo igrača, možda je to jedna od pozicija ali nije fer reći da su samo oni odgovorni za neke propuste u obrani. Dobro rade, trebaju neke stvari popraviti, ali mislim da je taj problem kompleksiji, gdje i kad si izgubio loptu, kako ide napad suparnika... U svakom slučaju imamo igrače na tim pozicijama koji su dobri, sretan sam s njima, ali trebamo još opcija..