Trener Istre najavio Hajduk: Igramo s jednima od najboljih

Nogometaši Istre u nedjelju od 21 sat gostuju kod Hajduka na Poljudu u drugom kolu prvenstva. Puležani u Split stižu nakon poraza od Lokomotive, a utakmicu su najavili trener Javier Cabello i Emil Frederiksen. Cabello je zadovoljan načinom na koji je njegova momčad odradila pripremu za jedno od najzahtjevnijih gostovanja u ligi. Svjestan je Hajdukove kvalitete i atmosfere koja očekuje Istru na Poljudu, ali vjeruje da njegova momčad može do pozitivnog rezultata ako odigra na svojoj najvišoj razini.

- Tjedan treninga je dobro prošao, zadovoljan sam kako ekipa radi. Bio je dugačak tjedan, i dali smo sve od sebe da se pripremimo na najbolji mogući način kako bi bili spremni za nedjeljni susret. Hajduk je jedna od najboljih ekipa lige, imaju jako dobre igrače i trenere, igraju Europu i to puno govori. Bit će to izazovna utakmica za nas jer ipak oni igraju na svom terenu pred svojom publikom - rekao je Cabello pa dodao:

- Očekujem da će Hajduk biti na visokom nivou , zato i mi moramo biti na 100 posto, ako se želimo natjecati i pobijediti utakmicu. Kod nas su svi igrači na raspolaganju i svi su u treningu. Pred nama je dugačko natjecanje, naravno da svaku utakmicu želiš pobijediti, ali rezultat ne smije utjecati na nas, kako negativan tako ni pozitivan. Moramo održavati ritam treninga i ne ovisiti o rezultatu vikendima. To je proces koji će donijeti rezultate.

Pula: Utakmica izmedju NK Istre 1961 i NK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Trener Istre tako će na Poljudu moći računati na sve igrače, a naglasio je i da momčad mora ostati vjerna načinu rada bez obzira na rezultate pojedinih utakmica. Slično razmišlja i Frederiksen. Istra je u prvom kolu ostala bez bodova protiv Lokomotive, ali danski nogometaš smatra da je momčad iza sebe ostavila dobar nastup i tijekom tjedna se potpuno okrenula Hajduku.

- Znamo da će biti zahtjevna utakmica, dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača, svjesni smo toga. Ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo se nikoga, i da smo dobro radili - rekao je Frederiksen.

Puležani respektiraju Hajduk, no na Poljud ne dolaze bez ambicija.

- Nakon utakmice s Lokomotivom naravno da smo bili malo razočarani, jer znamo da smo odigrali dobru utakmicu, no to je iza nas. Imali smo dobar tjedan priprema, svi su spremni i imamo dobru energiju. Imamo poštovanja prema protivniku, znamo njihove kvalitete i znamo da su dobra ekipa, trebamo biti toga svjesni, zato smo se jako dobro pripremali cijeloga tjedna. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama.

Utakmica Hajduka i Istre igra se u nedjelju od 21 sat na Poljudu, uz prijenos na MaxSportu 1.