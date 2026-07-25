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ZBOG KARTONA

Hajduk u problemu? Jedan igrač je pred suspenzijom u Europi...

Piše Issa Kralj,
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Hajduk u problemu? Jedan igrač je pred suspenzijom u Europi...
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Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Pravila Uefe nalažu da, igrač je u kvalifikacijama automatski suspendiran nakon trećeg žutog kartona, a potom slijedi nova suspenzija za svaki neparni broj kartona

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Nogometaši Hajduka slavili su u prvoj utakmici pretkola Europske lige protiv Pafosa (2-0), a za pet dana ih očekuje uzvrat na Cipru. Međutim, jedan igrač splitske momčadi morat će biti vrlo oprezan u sljedećem susretu jer iza sebe ima već dva žuta kartona. Riječ je Šimunu Hrgoviću koji je trenutačno jedini igrač među Garcijinom momčadi s tim problemom. 

Pravila Uefe nalažu da, igrač je u kvalifikacijama automatski suspendiran nakon trećeg žutog kartona, a potom slijedi nova suspenzija za svaki neparni broj kartona. To bi značilo da Hrgović ne smije zaraditi žuti karton u uzvratnoj utakmici koja se igra na Cipru da može igrati u sljedećoj europskoj utakmici. 

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Suspenzija vrijedi neovisno o rezultatu dvoboja na Cipru pa bi tako, u slučaju da Hajduk izbaci Pafos, Hrgović mogao propustiti treće kolo kvalifikacija za Europa ligu. Ako Hajduk ispadne i preseli u kvalifikacije Konferencijske lige, kaznu bi odradio ondje.

Međutim, postoji i razlog za optimizam među navijačima Hajduka, ali i trenera Garcije. U slučaju da Hrgović ne zaradi žuti karton u sljedećoj utakmici, nakon odigranog ovog kola, kartoni se smanjuju. Uefa u kvalifikacijama nakon svake dvije odigrane runde smanjuje broj žutih kartona za jedan, ako oni nisu doveli igrača do suspenzije.

Među splitskom momčadi, žute kartone trenutačno imaju Adrion Pajaziti, Michele Šego, Alberto del Moral, Adam Huram i Alec Van Hoorenbeeck.
 

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