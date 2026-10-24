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Hajduk u top 5 'maratonaca' Konferencijske lige! 'Bili' su u ovoj kategoriji u samom vrhu

Piše Davor Kovačević,
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Hajduk u top 5 'maratonaca' Konferencijske lige! 'Bili' su u ovoj kategoriji u samom vrhu
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Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL
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Bamba uoči dvoboja s Thunom nije imao temperaturu, kako su mnogi prenijeli. Pajaziti je otputovao u Split na pregled, a igrači se u Istri pripremaju za dvoboj u ponedjeljak

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Lijepi, pa pomalo i bajkovit, posljednjih je tjedana život na "planetu Hajduk". Nakon reprezentativne stanke, od teškog poraza na Rujevici, hajdukovci su ušli u veliku hrvatsko-europsku pobjedničku seriju tijekom koje su padali Dinamo, Ajax, Varaždin i Thun. Gonzalo Garcia otupio je verbalne oštrice (gotovo) svih onih koji su sumnjali u njegov rad, odnosno momčad i mogućnosti iste.

U toj korelaciji mogućnosti, uz sve ostale koje su ponudili u zadnjim utakmicama, kako pojedinci, tako i kolektiv, zanimljivu je statističku crticu ponudio turski Futbol Verileri prema kojoj je Hajduk, nakon dva kola Konferencijske lige, na petome mjestu po pretrčanoj kilometraži od 36 momčadi u natjecanju. Hajdukovci su protiv Ajaxa i Thuna u prosjeku pretrčali 124,75 kilometara, ispred su samo Nordsjælland (127,33), CSKA Sofia (126,83), Kopenhagen (126,54) i Mjällby (126,06).

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Nakon gostovanja u Švicarskoj, momčad se nije vratila u Split, nego je otputovala na istarski poluotok, na kojem će boraviti do ponedjeljka i utakmice u Puli protiv Istre na Aldo Drosini (18:00). Svakako logičan potez, tim više što Istra nudi mogućnosti za sve što klubu poput Hajduku treba u pripremi utakmice.

Po povratku iz Thuna u petak momčad je imala i "team-building" u obliku zajedničke večere u Balama, dok im je privremena "rezidencija" u Rovinju. Odradili su igrači i jutarnju subotnju aktivaciju na biciklima u predivnoj istarskoj prirodi.

Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka
Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL

S momčadi, pak, nije Adrion Pajaziti, koji je otišao u Split na ultrazvuk mišića zbog sumnji na rupturu. On je bio s momčadi u Švicarskoj iako nije bio u kadru, a bez obzira kakve konačne bile vijesti iz ambulante, albanski veznjak ne bi konkurirao za dvoboj s Istrom zbog četiri akumulirana žuta kartona.

Za dvoboj će definitivno konkurirati Bamba, koji nije imao temperaturu u Thunu, kako su prenijeli mnogi mediji. Istina je da se preporođeni Gambijac nije osjećao dobro, no tegobe poput temperature nije imao.

Garcia će, dakle, imati identičan kadar na raspolaganju kao i u Thunu, sljedeći tjedan “bilima” ne donosi europsku utakmicu nego samo subotnju prvenstvenu utakmicu protiv Gorice na Poljudu. 

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