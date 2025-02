Gattuso uoči Lokomotive: 'Klub je odlučio da je manje šteta da nas napusti Durdov nego Prpić'

Kiks protiv Slaven Belupa na otvaranju proljetnog dijela sezone dodatno je mobilizirao Gennara Gattusa i momčad. Ne samo da su prosuta dva boda, nego je i prikazana igra daleko od onoga što su svi skupa očekivali. Nešto treba mijenjati, pogotovo u napadačkom segmentu gdje kronično nedostaje kreacije i efikasnosti. Loša vijest za navijače Hajduka je to što bi se Michele Šego tek od ponedjeljka trebao priključiti treninzima, ostaje za vidjeti hoće li Gattuso koristiti Mlakara i Rusina, i u kojoj mjeri. Momčad će popodne poletjeti zrakoplovom za Zagreb, a uoči puta Gennaro Gattuso je rekao:

- Želio bih u uvodu reći da nema Kalinić koji se mjesec dana bori sa zdravstvenim problemima i nije trenirao, da se Šego tek oporavio, Skelin i Skoko također, Buljan je odradio jedna trening nakon gripe i vidjet ćemo koliko će moći.

Jesu li Šego, Rusim i Mlakar igrači koje ste tražili i koji vam mogu pomoći?

- To su igrači koji imaju karakteristike koje trebamo, mogu nam pomoći do kraja sezone.

Rijeka prodaje igrače Smolčića, Galešića... kao da se ne želi boriti za naslov prvaka. Je li Dinamo najozbiljniji kandidat za naslov i zašto Hajduk nije ništa prodavao?

- Mogu govoriti o nama, druge ne poznajem, ni probleme s financijama, ja sam koncentriran samo na Hajduk. Svi znamo da mi imamo financijskih 'problema koji se moraju riješiti do 15. veljače. Znamo da su na tržištu naši mladi igrači, Durdov, Prpić, Pukštas... To je stvar pregovora, Hajduk traži nešto, drugi nudi manje ili pola, a Hajduk na koncu odlučuje hoće li prodavati po ponuđenoj cijeni ili tražiti više... Od kad sam došao sto puta sam rekao da je Dinamo najjača momčad, da su u 20 godina uzeli 19 naslova prvaka, da uspješno igraju u Europi, da nisu prošli dalje zbog gol razlike u Ligi prvaka... Oni su glavni pretendent za naslov, najveći favorit, kompletno drugi sport je to, od uvjeta pa nadalje... Rijeka pobjeđuje i dalje iako prodaje važne igrače.

Što ste zaključili nakon analize remija sa Slavenom?

- Očekivali smo takvu utakmicu, to sam rekao i nakon utakmice, a nedostajao nam je jedan dodir, kvaliteta u posjedu... Nismo briljirali ali nismo ni njima dozvolili da se razigraju i naprave nešto više kao jedna od najboljih momčadi u prvenstvu u zadnje vrijeme.

Može li Mlakar odigrati ulogu druge špice, u kojoj ste do sada koristili Kalika i Pukštasa i u kojim ulogama vidite njega i Rusina i koliko su spremni pomoći već protiv Lokomotive?

- Mlakara vidim na toj poziciji, ali može on igrati i na krilu. I Rusin i on su polivalentni igrači i mogu igrati na više pozicija. Na dispoziciji su obojica, žao mi je radi Šege, pokazao je puno na par treninga, ali se razbolio uoči Slavena i nismo ga mogli koristiti...

Njemački mediji javljaju o interesu HSV-a za Prpića i nekoliko klubova za Durdova. Bi li vas razočarao odlazak nekoga od njih? Očekujete li dolazak još nekog igrača i je li Marino Skelin spreman uskočiti i pomoći umjesto Šarlije? Vi ste ga koristili na desnom boku, je li on primarno stoper ili može igrati na više pozicija?

- Nama je prioritet da ako netko već treba otići, da bude Durdov jer igra licem prema suparničkom golu, smo takve doveli i bila bi najmanja šteta a pomoglo bi se klubu financijski. Za Prpića smo dogovorili od kad sam došao da ćemo čekati kraj sezone kada ćemo biti pametniji što s njim. On nije opcija da nas sada napusti. Šarlija je bio željan igre, biti protagonist, nisam mu to mogao omogućiti jer teren radi odabire. Želio je igrati i zato je otišao. Skelin je mlad, sviđa nam se, očekujem da dobije priliku, do sad je odigrao jednu utakmicu, korišten je na pripremama na poziciji beka jer nismo imali druge opcije, ili smo igrali s tri otraga, ali on je primarno stoper...

Što možete reći o Lokomotivi?

- To je 'utakmica i pol', govorimo o momčadi koja ti uvijek izlazi u pritisak agresivno, pušu ti za vratom... Nastojat ćemo da nas ne ubiju kao u prvom poluvremenu zadnje utakmice u Kranjčevićevoj. Lokomotiva ima momčad koja ima najviše duela u ligi, to vam dovoljno govori o njihovoj igri.

Zvone Boban vam je dao veliku podršku iako je navijač Dinama, što vam to znači?

- Znam da je veliki navijač Dinama, rekao je uoči Milana da je veliki navijač Dinama iako je ostavio veliki trag u Milanu. Hvala mu i ovim putem, iako se mi čujemo porukama, nadam se da ćemo ispisati novu stranicu povijesti u Hajduku.

Koliko bolji Hajduk mora biti u odnosu na utakmicu sa Slavenom da bi se vratio s pobjedom?

- Ono što naglašavam moramo biti sjajniji u našoj igri. Očekivao sam da će nakon 25 dana rada biti malo teški, moramo biti svježiji, lakši na lopti, ne čeka nas crveni tepih nego težak suparnik. Moramo biti hrabri, bez straha i to željeti svih 90 minuta.

Termin utakmice je promijenjen, je li vam to nešto mijenja i bi li se u Italiji dogodilo da se zbog rukometa mijenja termin nogometnih utakmica?

- To je pošteno, tako i treba, nacionalna je fešta kad se uđe u u finale SP i siguran sam da svi Hrvati osjećaju ponos., Mi smo imali dvije opcije, ovaj termin ili 20:00, a kako je mnogo hladnije izabrali smo ovu opciju. Još jednom naglašavam da je ovaj uspjeh rukometne reprezentacije na ponos cijele nacije i nadam se da će Hrvatska postati svjetski prvak.

