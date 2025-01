Šego virozan, Mlakar bi mogao prvi zaigrati: Gattusova dilema koga će forsirati do kraja sezone

Ako nas Francois Vitali sve skupa ne iznenadi nekim novim ulaznim transferom, a nema naznaka da se nešto u tom smjeru događa jer je fokus prebačen na prodaju barem jednog - dva igrača, Gennaro Gattuso je u zimskom prijelaznom roku dobio tri ofenzivca, Michelea Šegu, Jana Mlakara i Nazarija Rusina. Hajduk je u teškoj financijskoj situaciji napravio iskorak i pojačao se na pozicijama na kojima je bio tanak. Da je to moglo bolje i više, moglo je i moralo ali nije zbog raniji grijeha, tako da je sada na Gattusu da posloži i uigra nove igrače i momčad za nastavak prvenstva.

Pokretanje videa... 00:43 Hajduk predstavio Nazarija Rusina | Video: 24sata/Instagram

Domaći remi protiv Slaven Belupa, za koji nije kandidirao nijedan od trojice novih igrača, potvrdio je sve slabosti Gattusove momčadi na koje smo upozoravali, tromost u fazi izgradnje napada iz zadnje linije, nemoć i bezidejnost pred kaznenim prostorom suparnika i lošu realizaciju. Gattusova momčad je previše defenzivno postavljena, a i kad uspiju izaći s loptom u prednju polovinu terena sporo se transformiraju i ostavljaju dovoljno vremena suparnicima da se stignu vratiti i zatvoriti sve prilaze golu.

Foto: HNK Hajduk

Što se dolaskom Šege, Mlakara i Rusina mijenja? Za nedjeljno gostovanje u Kranjčevićevoj kod Lokomotive malo ili vjerojatno ništa? Šego je po dolasku u Split zaradio gripu, u ovom tjednu nije odradio nijedan trening s momčadi i teško da će konkurirati, Rusin se tek prilagođava na novu sredinu i uvjete, dok je Mlakar odradio prvi trening u utorak i on je najbliži nastupu. Ne samo da je u najboljem stanju jer je u natjecateljskom ritmu, nego i poznaje sredinu i suigrače, a i s Gattusom može komunicirati na talijanskom jeziku pa ne bi trebao imati problema oko prilagodbe.

Foto: HNK Hajduk

No na stranu nedjelja i Lokomotiva, pitanje svih pitanja je što Gattuso može mijenjati u taktičkom smislu kad mu sva trojica budu na raspolaganju? Sa Šegom i Rusinom može dobiti brzinu i probojnost koja mu je nedostajala a s Mlakarom centralnog napadača koji je kompatibilan s Livajom i može tijekom utakmice mijenjati ulogu i poziciju. Sve mu to otvara mogućnost češćeg povlačenja Livaje u vezni red, što su i Kalinić i on zazivali na početku sezone.

Foto: HNK Hajduk

Iako je Rusin primarno centarfor dobro se snalazi i na boku, čak i na desnom što je igrao u nekim utakmicama u dresu Sunderlanda, pa bi Gattuso mogao zaigrati s Mlakarom u vršku napada, Ruisnom i Šegom na bokovima, Livajom kao kreativnim veznjakom između njih a ispred Rakitića i Krovinovića. Tako postavljenom momčadi Gattuso bi zadržao formaciju i način igre, ali bi dobio ofenzivnu moć kakvu do sada nije imao, pogotovo ako se bekovi dignu visoko... S tako postavljenom momčadi dobio bi Gattuso i kreativnost u izgradnji napada, i probojnost po bokovima, i agresivniji pritisak na zadnju liniju suparnika..., a time i opasniju momčad koja bi trebala postizati više golova. Ukoliko se pak odluči zadržati Livaju u vršku napada, otvara mu se opcija igranja i s dvojicom napadača, a Rusin i Mlakar bili bi dobrodošla promjena u odnosu na Kalika ili Pukštasa kojima to nisu prirodne uloge i u njima se baš i ne snalaze.

Foto: HNK Hajduk

Gattuso je dakle dobio trojicu ofenzivaca s kojima mu se otvaraju nove mogućnosti, ali samo do kraja sezone, tako da mora pažljivo balansirati i razmišljati ne samo o ovoj sezoni i utrci za trofejima, nego i o europskim nastupima na ljeto kada se neki igrači vraćaju s posudbi u svoje klubove. Šego bi zbog toga trebao biti u prednosti jer je on igrač Hajduka kojeg klub za godinu ili dvije može unovčiti na tržištu, pogotovo ako se nastavi razvijati kao do sada.

Mlakar i Rusin su na posudbama, kao i Biuk, i kad su njih trojica u pitanju minutaža neće biti samo plod njihove kvalitete i trenutne forme, nego i strateške odluka kluba u koga se isplati ulagati a u koga ne, zbog mogućnosti da se nekoga od njih trojice otkupi i zadrži. Ali usput vodeći računa o mladom Durdovu koji je najveći potencijal za transfer i koji će trebati minutažu da bi ga i potvrdio. I ne samo on...

Foto: HNK Hajduk