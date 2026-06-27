Hajduk uskoro dobiva veznjaka, stiže 'radilica' iz Španjolske...

Hajduk nastavlja "punom parom" i uskoro će na Poljud stići i šesti novi igrač otkako je Robert Graf stigao na mjesto sportskog direktora. Vezni red pojačat će Španjolac Alberto Del Moral (25) koji bi u klub trebao doći bez odštete. Prošle sezone je igra u španjolskoj drugoj ligi, na posudbi iz Ovieda u Cordobi, a list El Dia De Cordoba piše kako Oviedo s njim želi raskinuti ugovor i tako olakšati Hajduku.

Nogometni razvoj započeo je u španjolskim niželigašima Unión Adarveu i CD Villacañasu, nakon čega je 2017. godine napravio važan korak prelaskom u akademiju Córdobe. Ondje je postupno napredovao kroz mlađe uzraste i drugu momčad, da bi u sezoni 2020./21. izborio mjesto u seniorskoj ekipi koja je tada nastupala u drugom rangu španjolskog nogometa.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo pa ga je Villarreal 2021. doveo u svoju B momčad, plativši, prema podacima Transfermarkta, oko 300 tisuća eura odštete. Upravo je u dresu Villarreala B ostvario najveći kontinuitet nastupa i odigrao najzrelje razdoblje dosadašnje karijere.

Već u prvoj sezoni sudjelovao je u osvajanju promocije u Segundu, a tijekom natjecateljske godine 2022./23. potvrdio je status jednog od ključnih igrača momčadi. U prvenstvu je upisao 37 nastupa i na terenu proveo više od 3300 minuta, što mu je i danas ostala najuspješnija seniorska sezona po broju odigranih utakmica i ulozi u momčadi.

Nagradu za dobre igre dobio je i u prvoj momčadi Villarreala. U listopadu 2022. debitirao je u La Ligi, kada je u završnici susreta protiv Athletica dobio priliku upisati prve minute u elitnom razredu španjolskog nogometa. Hajduk bi u njemu trebao dobiti čvrstog veznjaka koji će povezivati redove i razbijati posjed protivničke momčadi. Čvrsti i klasični veznjak, nešto što Hajduku treba.