Uoči božićnih blagdana predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić izjavio je nešto u smisao čega je teško proniknuti: "Ako nekad ne razumijete što radimo, onda je to dobro''. Pa iako nas većina ne razumije ovo što Jakobušić i njegovi suradnici rade s prvom momčadi Hajduka, ne čini nam se ni da je to dobro.

Ništa lakše nije shvatiti ni poruku trenera Paola Tramezzanija, koji je nakon 3-0 i ispadanja u Kupu od Gorice kazao kako je to bila najbolja utakmica od kad je on na klupi Hajduka! Obzirom da Jakobušić i Tramezzani imaju bolji uvid u trenutno stanje u klubu i momčadi, ostavljamo mogućnost da su oni doista u pravu, da je ovo stvarno dobro, a da mi to jednostavno ne vidimo ili ne razumijemo. Vrijeme će pokazati...

Pred čelnicima Hajduka svake sezone stoje tri sveta cilja. Prvi je sačuvati financijsku stabilnost i opstojnost kluba, drugi je ostvariti što bolji rezultat, a treći, ne manje važan, proizvesti dovoljan broj kvalitetnih mladih igrača, kako za prvu momčad, tako i za prodaju. Hajduk je u prošloj sezoni podbacio na sva tri kolosijeka. Bila je to najgora sezona u novijoj povijesti kluba, kako rezultatski, tako i financijski, bili su peti, a od rekordnog budžeta od 165 milijuna kuna u godinu dana su potonuli u crveno. Uz sve navedeno zastala je i promocija mladih igrača u prvu momčad. Na žalost, sličan trend nastavio se i u ovoj sezoni.

Statistika otkriva kako je trener Hajduka Paolo Tramezzani u svom mandatu u pravilu koristio najiskusnije igrače, u četiri od pet susreta momčad koju je poslao na teren bila je starija od 25 godina, čak i u Kup ogledu protiv četvrtoligaša Zagreba!? Najstariju momčad poslao je Talijan na teren protiv fenjeraša Varaždina, početna jedanaestorica bila su stara 25 godina 7 mjeseci i 8 dana u prosjeku!? Jedina utakmica na kojoj je prosjek starosti početne postave Hajduka bio neznatno ispod 25 godina bila je zadnja protiv Gorice, no jedini razlog tome su prisilni izostanci Umuta i Kačaniklića, koji bi, da su bili zdravi, zasigurno zaigrali od prve minute i opet podigli prosjek na preko 25 godina.

Jasno je da je u situaciji u kojoj se našao, trener Paolo Tramezzani prisiljen koristiti one najiskusnije, koji bi po logici stvari trebali i iznijeti najveći teret izlaska iz krize i osigurati klubu ostvarenje rezultatskog cilja, koji je pred njega i momčad postavljen. No ako su u prvom planu Kalinić (30), Kačaniklić (29), Fossati, Jairo i Diamantakos (28), Livaja i Umut (27)... dakle redom stariji igrači, i to gotovo u pravilu oni koje nećemo gledati iduće sezone, a momčad na koncu ne ostvari željeni rezultat, onda se postavlja pitanje svrhe i logike slaganja takve momčadi, a nameće se i pitanje što navijači mogu očekivati u sljedećoj sezoni.

Kako god okrenuli, prodaja mladih igrača bila je Hajdukova neminovnost i u puno sretnijim vremenima od ovih u kojima živimo, a sada će biti nužno za golo preživljavanje. Za 17. travanj sazvana je Skupština kluba na kojoj će biti poznati financijski rezultati za proteklu godinu, kao i planovi za narednu. Službeno financijsko izvješće, naravno, još nije dostupno, no bivši je predsjednik Marin Brbić na prošloj Skupštini obznanio kako je u prvih šest mjeseci prošle godine Hajduk imao značajan manjak prihoda u odnosu na rashode, od cca 20 milijuna kuna. Optimistične procjene govore kako će ukupan minus za prošlu godinu biti oko 35 milijuna kuna, a ne zaboravimo da se kriza iz 2020. godine prelijeva i u 2021. te da joj se još uvijek ne nazire kraj.

Iskreno, pravo je čudo da je Hajduk još uvijek na nogama, da redovito isplaćuju plaće igračima i zaposlenicima, iako, neslužbeno saznajemo da su počele obustave isplata bonusa igračima, naknada agentima, da se kasni s podmirivanjem obaveza prema dobavljačima... Ništa čudno, Jakobušić i njegovi suradnici moraju učiniti sve da spase klub i održe ga na životu, i takve bi poteze povlačio svatko ozbiljan na njihovom mjestu. No to nas vraća na prethodno napisano, na nužnost proizvodnje, promocije i prodaje mladih igrača. Čak i u financijski mirnim sezonama Hajduk je morao prodavati da bi preživio, a sada, kad su gotovo u potpunosti izostali prihodi od utakmica, pretplata, Europe..., to će biti neminovnost.

Informacije s tržišta govore da će i naredni prijelazni rok biti jako upitan, pogotovo kada je u pitanju prodaja mladih i neafirmiranih igrača kakve Hajduk uglavnom i plasira na tržište. Financijska kriza nagnala je i velike klubove da maksimalno smanje rizična ulaganja, i teško je očekivati da će netko platiti 5-6 milijuna eura za igrača koji je tek odigrao desetak utakmica, kao što je to bio slučaj s Palaversom ili Bradarićem.

Povijest nas uči da su, ako uzmemo u obzir samo igrače Hajduka koji su prodani za preko milijun eura, u prethodna četiri prijelazna roka prodavani gotovo isključivo domaći mladi igrači poput Ante Palaverse (18 godina i 9 mjeseci), Domagoja Bradarića (19 godina i 7 mjeseci), Nikole Vlašića (19 godina i 10 mjeseci), Karla Letice (21 godinu i 4 mjeseca), Tome Bašića (21 godina i 8 mjeseci), a popis zatvara Ardian Ismajli, koji je otišao iz Hajduka s navršene 23 godine i 11 mjeseci. Iznimke su tek Ante Erceg (28) i Franck Ohandza (26), koji nisu ni ponikli u Hajduku, a iznosi njihovih transfera su neusporedivo manji od gore navedenih, i jedva prelaze postavljenu granicu od milijun eura. I ne manje važno, svi gore navedeni igrači jedno su vrijeme bili standardni.

Kako god okrenuli i s koje god strane sagledavali ovo što se trenutno događa u Hajduku, u toj jednadžbi je puno nelogičnosti. S jedne strane, na teren istrčava momčad debelo starija od 25 godina i ne ostvaruje zacrtane rezultate, a s druge strane klub na tržištu mora zarađivati prodajom mladih igrača od 18-19 godina, koji uopće ne igraju!? A i vrijeme im ide, Teklić će do ljeta navršiti 22, Čolina i Dolček 21, Čuić, Brnić i Vušković po 20... Svi oni ulaze u godine kad više nisu mladi i perspektivni igrači u koje bogati klubovi na slijepo ulažu, nego igrači koji su već trebali potvrditi kvalitetu. A od navedenih to su samo Vušković i Čolina.

I to nas vraća na početak priče, na nesrazmjer želja i mogućnosti i na brojne teško shvatljive poteze. Rezultata nema, kao što ga nema već dugo, manjak u blagajni je opet postao ozbiljan problem koji neće biti lako riješiti, nije isprofilirana momčad za sljedeću sezonu, niti su mladi igrači dobili priliku da se predstave na velikoj sceni. Od početne jedanaestorice iz ogleda s Goricom teško da će za iduću sezonu na Poljudu ostati više od dva – tri igrača, ostali su ili na posudbama, ili im istječu ugovori, ili su na prodaju, ili ih se Hajduk jednostavno želi riješiti. Zbog svega navedenoga ovo nam se čini kao još jedna uludo potraćena polusezona u kojoj se pokušalo prečacem stići do željenog cilja. A to se u više navrata u prošlosti pokazalo lošim potezom.

Lukša Jakobušić je jedna od rijetkih predsjednika koji je imao priliku startati od nule. Teško da bi mu itko zamjerio da je odmah počistio svlačionicu i krenuo graditi momčad od početka. Takav Hajduk, na pogon mladih igrača i par pojačanja poput Kalinića ili Livaje ne bi sigurno bio lošiji od petog mjesta, ali bi barem imao perspektivu. Nakon ispadanja iz Kupa, Jakobušiću se pruža prilika za rez i novi start. Vjerujem da bi većina navijača Hajduka u nastavku sezone radije gledala Unušića, Škaričića, Bajića, Lauša, Šarića, Biuka, Ljubičića, Brkljaču..., nego pola aktualnih prvotimaca, koji nisu ostvarili rezultatski cilj, a nisu ni perspektiva Hajduka. Osim, naravno, ako to što mi ne vidimo ili što nam se ne čini dobrim i logičnim, u nekom paralelnom svemiru, kao što to tvrde predsjednik Jakobušić i trener Tramezzani, ipak ima smisla i na koncu će ispasti dobro. Vrijeme će pokazati...