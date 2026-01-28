Ivušićeva ozljeda pubične kosti i zahvat koji je obavio prije nekoliko dana razlog su zbog kojeg su čelnici Hajduka bili prisiljeni posegnuti za još jednim iskusnim golmanom, a izbor je pao na Stipicu....
Hajduk vraća bivšeg golmana zbog Ivušićeve ozljede. Upitan mu je i odlazak na Mundijal!
Hajduk je blizu angažmana svog nekadašnjeg golmana - Dante Stipica vraća se na Poljud nakon osam godina provedenih u dresu CSKA iz Sofije, Pogona iz Szczecina i Rucha iz Chorzowa. Ta je vijest iznenadila mnoge navijače Hajduka koji smatraju kako je gomilanje golmana potpuno nepotrebno, ali situacija je posve drugačija i angažman Stipice je i te kako opravdan.
Odmah u startu treba naglasiti kako Stipica dolazi u Hajduk u statusu trećeg golmana, kao pričuva Toniju Siliću i trenutno ozlijeđenom Ivici Ivušiću. Upravo je Ivušićeva ozljeda pubične kosti i zahvat koji je obavio prije nekoliko dana razlog zbog kojeg su čelnici Hajduka bili prisiljeni posegnuti za još jednim iskusnim golmanom. Razmišljali su o Božidaru Radoševiću i još nekim opcijama, na koncu su se odlučili za Stipicu koji proteklu i ovu sezonu uopće nije branio u Poljskoj i koji je tražio izlaz iz nezavidne situacije nakon što ga je njegov dosadašnji klub Pogon iz Szczecina poslao u drugu momčad koja se natječe u trećeligaškoj konkurenciji. Ivušića čeka dvomjesečna pauza, nakon toga povratak treninzima i utakmicama i pitanje je hoće li se uspjeti oporaviti dovoljno rano da postane standardan u Hajduku, a onda i da se nametne izborniku Zlatku Daliću za odlazak na Svjetsko prvenstvo. I zbog toga Hajduk ne želi riskirati.
Hajduk je imao u konkurenciji dvojicu iskusnih golmana, Lovru Kalinića nisu vidjeli niti u ulozi mentora, niti u ulozi pričuve, dok su se Ivana Lučića nedavno riješili kako bi uštedjeli zadnjih šest plaća do isteka njegovog ugovora, iako je mogao biti idealna pričuva. Hajduk tako u konkurenciji trenutno ima Tonija Silića i dvojicu nadarenih, ali još uvijek neiskusnih mladića, Ukrajinca Davida Fesjuka i juniora Ivana Pocrnića koji još uvijek nisu upisali nastup u službenim utakmicama.
Silić je opravdao očekivanja i dobro brani, ali preveliki je rizik da u slučaju njegove ozljede ili kartona na gol stane netko od mladih golmana bez iskustva. I upravo zato se dovodi iskusan golman, bez prevelikih financijskih zahtjeva, ali dovoljno iskusan i spreman pomoći. Kao zamjena Siliću, nakon povratka Ivušića i kao treći golman, za početak do kraja sezone, ali ako bude trebalo i dalje...
I nije to nepoznata praksa u modernom nogometu, a valjda je najpoznatiji primjer Dinamov Danijel Zagorac koji će uskoro proslaviti 39. rođendan. Popularni Zagi je u deset sezona u dresu Dinama osvojio 12 trofeja, uglavnom s klupe, kao podrška i pomoć mlađim golmanima, ali i kao veliki profesionalac spreman uvijek uskočiti među vratnice ako zagusti...
