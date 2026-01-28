Obavijesti

PROBLEM MEĐU STATIVAMA

Hajduk vraća bivšeg golmana zbog Ivušićeve ozljede. Upitan mu je i odlazak na Mundijal!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske, zagrijavanje hrvatske reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ivušićeva ozljeda pubične kosti i zahvat koji je obavio prije nekoliko dana razlog su zbog kojeg su čelnici Hajduka bili prisiljeni posegnuti za još jednim iskusnim golmanom, a izbor je pao na Stipicu....

Admiral

Hajduk je blizu angažmana svog nekadašnjeg golmana - Dante Stipica vraća se na Poljud nakon osam godina provedenih u dresu CSKA iz Sofije, Pogona iz Szczecina i Rucha iz Chorzowa. Ta je vijest iznenadila mnoge navijače Hajduka koji smatraju kako je gomilanje golmana potpuno nepotrebno, ali situacija je posve drugačija i angažman Stipice je i te kako opravdan.  

Split: Hajduk protiv Dinama u 20. kolu MAXtv Prve lige
Foto: IVC

Odmah u startu treba naglasiti kako Stipica dolazi u Hajduk u statusu trećeg golmana, kao pričuva Toniju Siliću i trenutno ozlijeđenom Ivici Ivušiću. Upravo je Ivušićeva ozljeda pubične kosti i zahvat koji je obavio prije nekoliko dana razlog zbog kojeg su čelnici Hajduka bili prisiljeni posegnuti za još jednim iskusnim golmanom. Razmišljali su o Božidaru Radoševiću i još nekim opcijama, na koncu su se odlučili za Stipicu koji proteklu i ovu sezonu uopće nije branio u Poljskoj i koji je tražio izlaz iz nezavidne situacije nakon što ga je njegov dosadašnji klub Pogon iz Szczecina poslao u drugu momčad koja se natječe u trećeligaškoj konkurenciji. Ivušića čeka dvomjesečna pauza, nakon toga povratak treninzima i utakmicama i pitanje je hoće li se uspjeti oporaviti dovoljno rano da postane standardan u Hajduku, a onda i da se nametne izborniku Zlatku Daliću za odlazak na Svjetsko prvenstvo. I zbog toga Hajduk ne želi riskirati. 

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hajduk je imao u konkurenciji dvojicu iskusnih golmana, Lovru Kalinića nisu vidjeli niti u ulozi mentora, niti u ulozi pričuve, dok su se Ivana Lučića nedavno riješili kako bi uštedjeli zadnjih šest plaća do isteka njegovog ugovora, iako je mogao biti idealna pričuva. Hajduk tako u konkurenciji trenutno ima Tonija Silića i dvojicu nadarenih, ali još uvijek neiskusnih mladića, Ukrajinca Davida Fesjuka i juniora Ivana Pocrnića koji još uvijek nisu upisali nastup u službenim utakmicama. 

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Silić je opravdao očekivanja i dobro brani, ali preveliki je rizik da u slučaju njegove ozljede ili kartona na gol stane netko od mladih golmana bez iskustva. I upravo zato se dovodi iskusan golman, bez prevelikih financijskih zahtjeva, ali dovoljno iskusan i spreman pomoći. Kao zamjena Siliću, nakon povratka Ivušića i kao treći golman, za početak do kraja sezone, ali ako bude trebalo i dalje... 

Split: 2. utakmica doigravanja za ulazak u UEFA Europsku ligu, HNK Hajduk - Everton FC
Split: 2. utakmica doigravanja za ulazak u UEFA Europsku ligu, HNK Hajduk - Everton FC | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

I nije to nepoznata praksa u modernom nogometu, a valjda je najpoznatiji primjer Dinamov Danijel Zagorac koji će uskoro proslaviti 39. rođendan. Popularni Zagi je u deset sezona u dresu Dinama osvojio 12 trofeja, uglavnom s klupe, kao podrška i pomoć mlađim golmanima, ali i kao veliki profesionalac spreman uvijek uskočiti među vratnice ako zagusti... 

