Hajduk za 50.000 eura mogao dovesti Radoševića, pustio i čovjeka koji je srušio Dinamo...

Ni Hitchcockovi trileri nisu uzbudljivi od ove sezone HNL-a. Tome u prilog ide činjenica da će prvak imati najmanje bodova otkad je lige 10. Do maksimalno 71 bod mogu stići tek Rijeka ili Hajduk, u slučaju da u preostalih pet kola osvoje 15 bodova, što će biti najmanji broj bodova još od sezone 17/18., kad je Dinamo proslavio titulu sa 73 boda.

Naši najjači klubovi kao da se natječu tko će biti lošiji, neuvjerljivi. Jer kako objasniti novi kiks Hajduka, koji je pred više od 23.000 gledatelja praktički pao bez ispaljenog metka i od Istre izgubio na Poljudu 1-0. Istra pod Gonzalom Garcijom igra senzacionalan nogomet, možda i najbolji u ligi, ali je i činjenica da je u 2025. u gostima pobijedila samo Rijeku i sad Hajduk...

Hajduk izgleda ispuhano, neuvjerljivo, a igrači koji ulaze s klupe, uglavnom ne donose impuls. Za širinu kadra trebao se pobrinuti Francois Vitali, Francuz s bogatim iskustvom, kojeg "bili" itekako dobro plaćaju.

Njegov rad nedavno je u jednom medijskom istupu pohvalio predsjednik Ivan Bilić, ali dojam je da je Hajdukov sportski direktor ostao dužnik. Abolirati ga ne može ni priča da klub nema love. Jer, pokazao je nastavak sezone, bilo je tu Vitalijevih krivih procjena.

Josip Radošević (31), primjerice. Zimus je ušao u zadnjih šest mjeseci ugovora s danskim Brondbyjem u kojem je godinama bio kapetan. Otvoreno se nudio "svom" Hajduku, ali Vitali nije trzao.

Odmah je reagirao Saša Bjelanović, sad već možemo reći i prekaljeni mačak na poziciji sportskog direktora Istre. Radoševića je doveo za simboličnu odštetu, za 50-ak tisuća eura. Toliko je novca, valjda, Hajduk imao...

Podsjetimo, Radošević je ponikao u Hajduku, preko njega dogurao i do A reprezentacije, napravio i transfer u Napoli... A baš takav profil veznjaka nedostaje "bilima", razbijač... I taj Radošević u srijedu je "pojeo" Hajdukov vezni red.

I, hajde, možda bi neki i mogli prihvatiti priču da novca za pojačanja više nije bilo, ali igrače onda nije trebalo poklanjati. Barem ne potentne, u prvom redu Madžida Šošića (22).

On je prošle sezone odradio sjajan posao na kaljenju u Radomlju, dogurao i do A reprezentacije BiH. Na ljetnim pripremama pod Gattusom bio je ponajbolji igrač, ali u službenim utakmicama nije dobio pravu priliku.

Kvalitete ovog ofenzivca nisu prepoznali ni Gattuso ni Vitali, koji ga je pustio u Željezničar bez odštete, za 30 do 40 posto eventualnog budućeg transfera. A kako Šošić igra u Želji? Neloše. Odigrao je 14 utakmica uz 10 golova i dvije asistencije. Reći će neki da bh. liga baš i nije nešto.

U redu, ali baš je u srijedu, na dan kad je Hajduk izgubio od Istre, Šošić donio trobod Željezničaru protiv Borca golom u 90. minuti i tako do naslova možda pogurao Zrinjski, koji sad ima bod više od Banjalučana.

A taj je Borac, by the way, dogurao do osmine finala Konferencijske lige i ispao tek nakon produžetaka od bečkog Rapida. Da, do osmine finala natjecanja u koje se Hajduk ne uspijeva plasirati godinama.

A ne bi loše Gattusu u rotaciji došao ni stasiti Filip Čuić (22). Na kraju prošle sezone razočaran je otišao iz Hajduka. Nije ni očekivao da će igrati u prvoj postavi umjesto Marka Livaje, ali nadao se minutama s klupe, koje su uglavnom bile rezervirane za vidno nespremnog Aleksandra Trajkovskog. Čuić je u srijedu, eto, s Goricom pobijedio Dinamo, asistirao za pobjednički gol...

